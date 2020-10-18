上傳諷刺李光耀影片流亡美國 卻涉2兒童色情罪名恐被驅逐出境

新加坡異議者余澎杉（見圖）日前因涉嫌誘惑14歲少女拍攝裸照與藏有兒童色情影像，遭到美國警方逮捕，未來余澎杉若罪名成立，恐遭驅逐出境。圖為2017年的資料照。（路透）

2020/10/19 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕曾因上傳諷刺李光耀的影片而遭到新加坡政府兩度判刑入獄的新加坡少年余澎杉（Amos Yee），在2017年9月向美國申請政治庇護獲准後，目前流亡美國；不過日前他因涉嫌誘惑14歲少女拍攝裸照與藏有兒童色情影像，遭到美國警方逮捕，未來余澎杉若罪名成立，恐遭驅逐出境。

綜合外媒報導，余澎杉由於過去曾因在YouTube上傳批評已離世的前新加波總理、內閣資政李光耀為獨裁者，且批評基督教、伊斯蘭教而遭星國兩度判刑入獄，隨後他在2016年出獄，在12月16日後以旅遊簽證入境美國並申請政治庇護，2017年獲准後正式流亡美國，並常居在芝加哥。

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不料今年20歲的余澎杉因涉嫌2項兒童色情的罪名，遭到當地警方逮捕，檢察官指控余澎杉在與一名14歲少女交往期間，不僅在2019年4月至7月期間要求少女拍下自己的裸照，與自己的裸照做交換，還多次以訊息要求對方在網路上的公開個人訊息修改、刪除年齡資訊，但後兩人關係惡化後，少女聯繫反孌童單位與國土安全部後，全案才曝光；余澎杉在今年10月15日於住家遭警方逮捕，並在16日首度開庭審理後以100萬美金（約2876萬新台幣）交保候審，並在審理期間被禁止使用網路。

住在美國紐約的星裔人權倡議者、獨立記者梅麗莎·陳（Melissa Chen）過去曾協助余澎杉獲得美國政治庇護，但在2017年時發現余澎杉是戀童癖者後，反而希望促使美國將其區逐出境；梅麗莎·陳在臉書發文表示，原本她在1年前收到匿名檢舉，進行深入調查發現此事為真，因此協助將此案通報給國土安全部，經過徹底的調查後交由芝加哥警方處理，她也已秘密協助調查一年之久，「很高興宣布余澎杉已遭警方逮捕」。

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