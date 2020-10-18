防干預美總統大選！臉書、IG已拒220萬則廣告、12萬則發文

臉書官方透露，臉書及旗下的Instagram已拒絕220萬則廣告及12萬則貼文，因為判定這些廣告及貼文企圖妨礙用戶參與美國總統大選投票。（路透）

2020/10/18 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選進入倒數計時，前英國副首相、臉書公司（Facebook）副總裁克萊格（Nick Clegg）今天（18日）受訪時強調，因為判定部分廣告及貼文企圖妨礙用戶參與投票，臉書及旗下的Instagram已拒絕發布220萬則廣告及12萬則貼文。

綜合外媒報導，2016年美國總統大選前時不少假新聞、假訊息選擇透過臉書散播，影響選民的投票意向，英國在同年舉行脫歐公投前也出現類似狀況；克萊格指出，臉書一直努力避免重蹈覆轍，臉書公司共有3.5萬名員工負責維護、管理平台的安全，也與全球70家專業媒體與組織合作，進行事實查核的工作，藉此認證約1.5億則發文為假新聞並發布警告。

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克萊格稱，臉書公司也引入了人工智慧功能，可在用戶檢舉前，先行辨認並刪除數十億的問題發文與假帳號，「我們對這次美國大選的準備是史無前例」，除了與事實查核的組織進行合作外，臉書也和推特、YouTube一同與美國聯邦調查局（FBI）合作，以杜絕威脅，這些措施都是2016年十所沒有的，「現在的臉書比2016年時有更好的準備」。

2016年時臉書因為無法杜絕假新聞的氾濫，而引起外界撻伐，面臨極大壓力的臉書公司決心在2020年的美國總統大選做好準備一雪前恥，然而今年總統大選的挑戰似乎難於2016年；過去2016年的威脅明顯來自外部，但2020年的今天卻是來自美國內部，種族仇恨、陰謀論等等的假消息滿天飛，且今年外部威脅除了俄羅斯，來自伊朗與中國的組織也蠢蠢欲動，試圖影響總統大選。

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