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    武漢肺炎》劍橋研究揭易信假新聞人格特質 專家教你怎麼辦

    武漢肺炎疫情襲捲全球，各國學界緊急投入大量人力進行研究。（彭博）

    武漢肺炎疫情襲捲全球，各國學界緊急投入大量人力進行研究。（彭博）

    2020/10/16 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）襲捲全球，疫情爆發期間，各路假消息、假新聞甚囂塵上，對此，英國劍橋大學特刊專文，分析最容易被假新聞影響而相信錯誤訊息的人群特質，以及面臨這些狀況時該怎麼處理。

    根據《美國之音》報導，英國劍橋大學近期公布一份調查報告，科學家在美國、英國、愛爾蘭、西班牙及墨西哥等國家實施調查，發現數字分析偏弱者，較容易相信關於武漢肺炎疫情的錯誤資訊或誤導訊息。

    對此，美國明尼蘇達大學衛生傳播學弗拉加教授（Emily Vraga）受訪時表示，即使在已經擁有較為準確訊息的前提下，部分人們仍傾向選擇相信錯誤或未經證實的假新聞。

    弗拉加表示，造成此現象的原因主要有二，其一是「虛幻的真理效應」，她說，人們只要越常接觸某樣東西或某個說法，就越有可能相信它是真實的，即使被告知是虛假的，人們仍可能持續受影響，而無法跳脫這種思路。

    弗拉加進一步指出，在事件發生當下，真相往往比錯誤訊息複雜且不確定得多，這讓許多結構上較完整的虛假故事具有更佳的因果關係，更容易被人們理解並接受。

    值得注意的是，由於這次疫情爆發得又猛又快，全球學界全力投入研究，這樣讓許多初期研究成果在未經驗證的情況下被發布至各大「印前」（preprint）平台，而非如過去經嚴謹驗證後才刊登在權威期刊上。這讓許多後續經驗證有誤的訊息在曝光之初被廣泛流傳，一般民眾接觸到這些訊息後未必能繼續更新觀念，導致錯誤訊息持續蔓延、擴散。

    學界普遍認為，在當前全球搶時間的緊急局勢下，這些「印前報告」有其存在之必要，藉由最快速的交流資訊，全球範圍內的研究得以加速進行，以期取得突破性科學發現，但民眾在閱覽時應注意相關警示，了解這些訊息很可能存在錯誤，同時盡量不要散播這些非經證實的資訊。

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