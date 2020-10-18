為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    以色列阿聯關係正常化 兩國歌手合作MV破百萬點閱

    以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化，打破樂壇合作藩籬。影音平台YouTube上月30日出現兩國歌手首度聯手演唱的曲目「你好」（Ahlan Bik），至今觀看次數已逾110萬次。（擷自網路）

    以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化，打破樂壇合作藩籬。影音平台YouTube上月30日出現兩國歌手首度聯手演唱的曲目「你好」（Ahlan Bik），至今觀看次數已逾110萬次。（擷自網路）

    2020/10/18 17:25

    〔中央社〕以色列與阿拉伯聯合大公國關係正常化，打破樂壇合作藩籬。影音平台YouTube上月30日出現兩國歌手首度聯手演唱的曲目「你好」（Ahlan Bik），至今觀看次數已逾110萬次。

    這首電子流行曲風作品演唱者為以色列歌手馬爾齊亞諾（Elkana Marziano）和阿聯音樂人艾賈辛（Walid Aljasim）。MV場景從杜拜（Dubai）跳接特拉維夫（Tel Aviv），歌詞從阿拉伯語轉希伯來語再換成英語，但馬爾齊亞諾和艾賈辛目前仍分隔兩地。

    馬爾齊亞諾說：「這是歷史性的一刻。」28歲的他拿過以色列版「好聲音」（The Voice）歌唱比賽節目冠軍，本身會說阿拉伯語，並受到來自阿拉伯世界的米茲拉希猶太人（Mizrahi）文化影響。

    馬爾齊亞諾告訴法新社，他和艾賈辛是透過視訊會議軟體Zoom合作，歌曲一些段落在杜拜錄製，其他部分則是在以色列錄音。

    網友Shaked Sharon寫道：「透過這首歌，你能感受到新的中東。」

    曲子中不時以3種語言重複歌詞「朋友，我在遙遠彼方聽見你」。以色列自1948年建國以來經常與鄰國發生衝突，但馬爾齊亞諾指出，和平是以色列音樂常見的主題。

    他並表示，看到以色列和阿聯年輕人在自己的YouTube頁面上相互討論這首歌，是一種「個人勝利」。他計劃待2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情結束後，與艾賈辛舉行現場演唱會。

    以色列和阿聯在經濟和安全領域謹慎合作多年後，8月宣布在美國斡旋之下，達成關係正常化協議。以色列國會在15日通過這份協議。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中東新局面！ 以色列總理將與阿聯王儲會面
    2020/10/12 19:20

    中東新局面！ 以色列總理將與阿聯王儲會面
    防中國勢力擴張！ 美國擬號召美資搶標以色列海法港
    2020/10/06 23:36

    防中國勢力擴張！ 美國擬號召美資搶標以色列海法港
    全力圍堵伊朗！ 美國務卿龐皮歐：希望巴勒斯坦能加入美方陣營
    2020/10/02 15:47

    全力圍堵伊朗！ 美國務卿龐皮歐：希望巴勒斯坦能加入美方陣營
    以色列航空明首飛阿聯 川普女婿為座上賓
    2020/08/30 21:27

    以色列航空明首飛阿聯 川普女婿為座上賓
    以色列與阿聯關係正常化 未來可能加強軍事合作
    2020/08/18 17:49

    以色列與阿聯關係正常化 未來可能加強軍事合作
    國際今日熱門
    武漢肺炎》驚！與教宗同住所男子確診 緊急隔離
    2020/10/18 00:14

    武漢肺炎》驚！與教宗同住所男子確診 緊急隔離

    玻璃心碎！ 淘寶店客服回「台灣是獨立國家」 小粉紅氣炸
    2020/10/17 18:52

    玻璃心碎！ 淘寶店客服回「台灣是獨立國家」 小粉紅氣炸

    阿爾登率工黨壓倒性贏得紐西蘭大選 可望單獨執政
    2020/10/17 19:42

    阿爾登率工黨壓倒性贏得紐西蘭大選 可望單獨執政

    停火協議簽假的？ 「雙亞」再爆衝突釀13死50傷
    2020/10/17 21:39

    停火協議簽假的？ 「雙亞」再爆衝突釀13死50傷

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播