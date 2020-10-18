聯合國武器禁運令到期 伊朗：透過任何管道採購必要裝備

聯合國對伊朗實施的武器禁運令在今日期滿正式解除。（法新社資料照）

2020/10/18 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國近幾個月多次要求聯合國延長對伊朗的武器禁運，一再遭到否決，相關禁令在今（18）日正式期滿，結束伊朗長達13年的武器禁運。伊朗外交部宣布，聯合國對伊朗實施的武器禁運令，在18日凌晨正式到期，未來伊朗可以依據國家需求自由購買武器。

綜合外媒報導，聯合國安理會自2007年宣布對伊朗實施武器禁運。俄羅斯、中國、英國、法國、德國、美國和歐盟在2015年與伊朗達成核協議，為限制伊朗發展核武，協議同意武器禁運令期限訂在今年10月18日。

請繼續往下閱讀...

伊朗外交部的聲明中表示，從今（18）日起，所有對伊朗武器運輸、相關活動和金融服務的所有限制都將自動終止。伊朗未來能夠透過任何管道採購國防必要的武器和裝備，不再被法令限制。聲明也提到，伊朗可以依據國家政策，出口防禦性武器。

美國在2018年單方面退出核協議，隨後與伊朗關係緊張。美國曾在8月向聯合國提出決議草案，希望能延長對伊朗實施的武器禁運制裁，會議中被否決。外交部長札里夫（Mohammad Javad Zarif）則推文表示，伊朗與各國的國防合作18日能夠正常化，對多邊主義及地區和平安全是一大勝利。

A momentous day for the international community, which— in defiance of malign US efforts—has protected UNSC Res. 2231 and JCPOA.



Today's normalization of Iran’s defense cooperation with the world is a win for the cause of multilateralism and peace and security in our region. pic.twitter.com/sRO6ezu4OO — Javad Zarif （@JZarif） October 17, 2020

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法