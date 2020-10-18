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    刺激疫情時期經濟！ 南韓政府擬向千萬國民發放消費券

    南韓政府為刺激經濟，計劃將從10月底開始發放消費券。（歐新社）

    南韓政府為刺激經濟，計劃將從10月底開始發放消費券。（歐新社）

    2020/10/18 14:17

    〔即時新聞／綜合報導〕世界各國受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，紛紛以防疫措施限制民眾、要求減少外出，市場經濟也因此衰退。南韓政府為了刺激內需市場，計劃將從10月底開始向1000萬名以上的國民發放消費券，消費領域包含餐飲、展覽、旅遊等領域。

    根據南韓《韓聯社》報導，南韓政府人士指出，政府正在研究於本月底啟動提振內需對策，包括發放8大類消費券在內，研究工作目前處於收尾階段，為了不錯過提振內需和就業的最佳時間區段，政府需盡快啟動相關對策。

    報導指出，8大類消費券覆蓋住宿、旅遊、表演、電影、展覽、體育、餐飲、農副產品，消費者預訂並支付飯店房費時可獲得3至4萬韓元（約合新台幣753至1005元）的折扣，購買展覽和表演門票時可分別獲得40%和每人8000韓元（約合新台幣201元）的優惠。

    由於部分促進內需政策可能會增加人員流動、聚集，進而帶來疫情傳播風險，因此南韓政府目前也在考慮防疫對策，將在採取強力防疫措施的狀況下舉行活動，若疫情反彈，就會馬上停止相關活動。

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