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    美國研究：臉書、推特90％員工 政治捐款流向民主黨

    《紐約郵報》14日揭發民主黨總統候選人拜登和其次子杭特的「通烏門」及「通中門」，報導卻被推特和臉書封鎖，美國一份調查報告指出，截至2020年，這2家公司有逾90%以上的員工政治捐款都流向美國民主黨。（美聯社資料照）

    《紐約郵報》14日揭發民主黨總統候選人拜登和其次子杭特的「通烏門」及「通中門」，報導卻被推特和臉書封鎖，美國一份調查報告指出，截至2020年，這2家公司有逾90%以上的員工政治捐款都流向美國民主黨。（美聯社資料照）

    2020/10/18 00:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美媒14日揭發民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和其次子杭特（Hunter Biden）的「通烏門」及「通中門」，報導竟遭臉書與推特以「等候事實查核」為由封鎖，美國國會擬傳喚兩位執行長；對此，美國一份調查報告指出，截至2020年，臉書、推特2家科技巨頭有逾90%以上的員工，政治捐款都流向美國民主黨。

    綜合媒體報導，《紐約郵報》（New York Post）14日披露，在杭特一台丟棄的電腦中發現多則電郵涉及拜登父子在烏克蘭的商務活動，其中藏有杭特引薦烏克蘭商人與父親拜登會面的相關內容，但報導刊出後，臉書和推特迅速以不同理由將其封鎖，社群平台用戶均無法發布或分享原始報導的連結。

    根據《福斯新聞》報導，「媒體研究中心」（Media Research Center）一份調查分析報告發現，臉書和推特員工的個人捐款、政治行動委員會（Political action committee，PAC）捐款總額多達數百萬美元；其中，推特員工向民主黨捐款金額達34萬7270美元（約金台幣999萬元），占該公司聯邦捐款總額98.99％，而臉書員工則是向民主黨捐贈240萬美元（約新台幣6907萬元），占該公司聯邦捐款總額91.68％。

    臉書政策傳播總監（Facebook Policy Communications Director）史東（Andy Stone）14日在推特表示，「雖然我不會故意連到《紐約郵報》，但我想清楚表明，根據臉書第三方事實檢查合作夥伴（Facebook's third-party fact-checking partners）的規定，臉書有權對這種報導進行事實查核。與此同時，我們正在減少這些報導在臉書平台轉發」。

    史東到「臉書」工作已超過6年，他在2012年至2014年期間，擔任眾議院多數黨事務委員會的公關總監，2011年至2012年則出任加州民主黨參議員芭芭拉．伯克瑟（Barbara Boxer）的新聞發言人；此外，根據史東在《領英公司》（LinkedIn）網站的個人資料顯示，2009年至2011年期間，他曾擔任民主黨國會競選委員會（DCCC）新聞發言人。

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