中國誣指武肺病毒源自美軍 川普鐵了心抗中

美國官員透露，川普上任之初並未視中國為最大威脅，是今年3月起才鐵了心對抗中國。（法新社檔案照）

2020/10/17 20:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《華爾街日報》16日引述現任及前任美國政府官員指出，川普總統上任的頭3年為了與中國達成貿易協議，刻意淡化台灣、香港、人權等議題，但今年以來卻毫不手軟圍剿中國，包括加強對台關係、擴大遏阻中國在南海和科技產業稱霸等，除了美國對中鷹派崛起外，中方誣指武漢肺炎病毒源自美軍，更是川普「反守為攻」的主因。

川普上任之初原未視中國為最大威脅，是美國抗中的「最大障礙」，但今年3月起開始打擊中國，包括調派航空母艦前進南海、阻擋中國科技公司取得先進技術、擴大對台軍售、下令關閉中國駐德州休士頓總領事館，以及驅逐中國應用程式TikTok（抖音國際版）等，接下來還可能加強監控疑似在美支援諜報工作的中國國營航空公司員工，並將更多中企列入管制「黑名單」。

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官員透露，3大因素促使川普政府「急轉彎」，首先是川普在美中第一階段貿易協議達成後，認為對中強硬有助連任；其次是疫情從中國對外蔓延後，對中鷹派幕僚抬頭；再來是中國政府對香港等地的蠻橫作為，激怒美國官員和國會議員。更重要的是，中國外交部發言人趙立堅3月時誣指美軍將病毒帶去武漢，更徹底令川普抓狂。

在美中談妥第一階段貿易協議後，原本被視為「鷹派」的貿易代表萊特海澤，為保全該協議，轉念成為「鴿派」，而國務卿龐皮歐、商務部長羅斯、司法部長巴爾、白宮副國安顧問博明和貿易顧問納瓦洛等自稱「（與中）脫鉤派」的官員，則主張即使會危及貿易協議，也應懲罰中國，沒有理由繼續討好中國。香港傳出訂立「國安法」後，龐皮歐等人認定中國領導者不可信的看法更得到佐證。

至於台灣問題，川普起初不太感興趣，是在香港情勢惡化後，才開始相信台灣可能是北京的下一個目標，進而促使衛生部長阿札爾、次國務卿柯拉克訪台，並接連批准對台軍售。前白宮國安顧問波頓更直言，官僚體制已出現變化，反對抗中的聲音逐漸收縮。報導更指出，不論川普或民主黨候選人贏得總統大選，美中對抗局面不太可能降溫。川普對中國脅迫的分析，也獲得拜登團隊認同。

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