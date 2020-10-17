拜登兒律師曾致電討過硬碟？ 前紐約市長爆：我看過內容

前紐約市長朱利安尼爆料，拜登（左）次子杭特（右）的律師在「電郵門」事發前，曾致電給電腦維修店老闆，詢問是否能拿回硬碟，而他已看過裡面的10幾件訊息，這些素材使杭特成為美國的國家安全風險。（路透資料照）

2020/10/17 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）近日被爆出「通烏門」事件，次子杭特（Hunter Biden）也傳出利用父親副總統職務之便，為中國政府安排白宮最高層私人會議；對此，前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）爆料，杭特的律師事發前曾致電給電腦維修店老闆，詢問是否能夠拿回硬碟，而他已看過裡面的10幾件訊息，這些素材使杭特成為美國的國家安全風險。

根據《福斯新聞》報導，朱利安尼接受專訪表示，杭特的電郵會讓大家全都嚇傻，內容涉及聯邦罪刑和其他令人咋舌的事情，「《紐約郵報》如果沒有確認內容真實性，他們就不會刊登出來，而拜登團隊也沒有出來否認其真實性，跟大家講一件超讚的事，（杭特的）大嘴巴律師犯了一個非常大的錯誤，在這件事被刊出來前，做的第一件事就是打電話給那間維修店，他說『我能否拿回我客戶的硬碟』，作為客戶的代理人，他實際上已經承認硬碟來自他的客戶，就是杭特本人的硬碟」。

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朱利安尼續稱，在硬碟事件爆出來之後參議院國土安全委員會開始調查杭特的電子郵件，「消息很可靠，我有大約10件絕密訊息，除了我和杭特以外沒人知道，硬碟裡包含杭特的電子郵件、簡訊、照片，那些照片真的非常令人震驚，照片非常噁心，這些素材使他成為美國的國家安全風險，因為每一張照片我有，中國也有，而且除此之外，中國還有更多，這些資料揭露聯邦犯罪行為，揭露非常噁心的性行為」。

針對電郵是否表明與拜登及杭特的跨國生意有關，朱利安尼指出，「你在跟我開玩笑吧，當然有啦！你知道那個備忘錄有說『10%給一個大咖』？我們要找出到底誰是那個『大咖』，就在那個備忘錄的第二天，杭特裝修辦公室，他將與中國情報人員共用辦公室，他首先將兩把鑰匙給拜登和吉爾（拜登夫人），我這裡有相關的備忘錄，如果他父親沒擁有10%股份，不是那個『大咖』，為什麼他要將他的父親放進那個辦公室呢？」

朱利安尼說，「我告訴你另外一件事，杭特發訊息給他的女兒，告訴女兒說他一輩子被怎樣不公平對待，最後，他說，『我一直金錢支持這個家庭長達30年，但是不像爺爺，我不會要求你分給我一半的薪水』。那條訊息說明什麼？它解釋整個適用於有組織犯罪控制法（RICO）的案情」。

朱利安尼還指出，「杭特承擔費用，這就是為什麼拜登擁有漂亮的房產，《華盛頓郵報》說『為什麼他買得起這些豪宅？我很困惑』，我告訴你《華盛頓郵報》，因為他一直都在收受賄賂！他的兒子正為他代管，他的兒子為他支付所有的費用，他的兒子必須將一半的收入分給他，這到底是個什麼樣的家庭！而且這個兒子本身沒有能力賺一毛錢，這個兒子是個腐朽的癮君子，我為他感到難過，但是大家都應該問個問題，為什麼拜登會將他的兒子放在那個位置呢？為什麼他讓他兒子和世界上最狡詐的四個人做生意，他這麼做非傻即貪」。

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