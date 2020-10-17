台海軍情》中國海南島發佈軍演 明起西部海域實彈演習

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中國18日至19日將在海南島西部海域展開實彈演練。圖為中國軍艦過去在海南島海域軍演。（美聯社）
〔即時新聞／綜合報導〕中國海事局針對海南島西部海域發布軍演公告，從明天（18日）至後天（19日）為止，每天早上6時至晚間7時將展開實彈演練。
中國海事局表示，軍演涉及範圍包括北緯19度43分／東經108度54分、北緯19度51分50秒／東經109度01分、北緯20度10分/東經108度47分33秒、北緯19度53分/東經108度32分50秒，屆時相關海域都禁止船隻駛入。
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