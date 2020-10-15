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    軍情動態》亞美尼亞S-300防空飛彈系統被毀 戰力受重擊

    亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）近日表示，已經透過無人機攻擊摧毀亞美尼亞2套S-300防空飛彈系統。（美聯社）

    亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）近日表示，已經透過無人機攻擊摧毀亞美尼亞2套S-300防空飛彈系統。（美聯社）

    2020/10/15 10:15

    〔即時新聞／綜合報導〕亞美尼亞與亞塞拜然衝突依舊，雙方在納哥諾卡拉巴克地區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡地區）衝突並未隨著停火協議簽署而降溫，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）近日更表示，已經透過無人機攻擊摧毀亞美尼亞2套S-300防空飛彈系統，讓亞美尼亞的防空戰略大受影響。

    《Defence Blog》報導，阿利耶夫近日表示，亞塞拜然軍隊近日在納卡地區衝突中摧毀亞美尼亞2套S-300防空飛彈系統，稱亞美尼亞部隊受到重擊，除此之外，阿利耶夫還警告，如果亞塞拜然的石油管線受到攻擊，亞美尼亞首都葉里溫（Yerevan）將會收到「強烈回擊」。

    阿利耶夫說，「亞塞拜然成功的軍事行動成功解放遭占領地區，亞美尼亞武裝部隊則希望擴大衝突的地域，使集體安全條約組織內（CSTO）的國家參與衝突。因此，他們向亞美尼亞領土內的設施開火，煽動我們進行報復。但是我們沒有對平民進行任何打擊」，他補充提及，亞美尼亞「已有逾200輛坦克、2套S-300防空系統被毀，另有33輛坦克被當成戰利品」。

    這2套被擊毀的亞美尼亞S-300防空飛彈系統1套擺放在納卡地區，1套則放在亞美尼亞境內。據了解，2國在俄羅斯斡旋下雖於10日簽署停火協議，但彼此互控對方不遵守停火協議，14日衝突再次升級，目前戰死人數近600人、包括73名平民，而俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）希望雙方能再次進行會談，執行停火協議內容。

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