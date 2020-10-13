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    白羅斯反對派領袖下通牒 盧卡申科不辭總統就全國大罷工

    流亡海外的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（見圖）今天向白羅斯總統盧卡申科下最後通牒，要求他在25日前辭職下台並釋放所有被逮捕的政治犯、示威者，否則她將在26日發動全國大罷工。（路透）

    流亡海外的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（見圖）今天向白羅斯總統盧卡申科下最後通牒，要求他在25日前辭職下台並釋放所有被逮捕的政治犯、示威者，否則她將在26日發動全國大罷工。（路透）

    2020/10/13 23:30

    〔即時新聞／綜合報導〕流亡海外的白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）今天向白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下最後通牒，要求盧卡申科在25日前辭職下台並釋放所有被逮捕的政治犯、示威者，否則她將在26日發動全國大罷工，「到時整個國家的人民全都會和平的走上街頭」。

    綜合外媒報導，白羅斯的反對派示威者11日在全國各地發動例行的週日示威活動，其中，首都明斯克的示威遭遇當局強力鎮壓，不僅出動水砲車、發射震撼彈意圖驅散示威群眾，也派出大量蒙面警察以警棍毆打，最後共有713人遭到逮捕；昨天（11日）也有大批銀髮長者在明斯克發起反盧卡申科遊行，更舉起寫有「祖父母與你們同行」的標語，結果這些長者仍被警方以催淚彈與震撼彈驅趕，引起反對派強烈不滿。

    季哈諾夫斯卡婭昨天譴責盧卡申科，並指出，白羅斯的老人們過去曾是盧卡申科忠實的支持者；季哈諾夫斯卡婭在今天更對盧卡申科發出最後通牒，要求他必須在10月25日前辭職下台，並釋放所有被逮捕的政治犯、示威者，否則她將在隔天發動全國大罷工。

    季哈諾夫斯卡婭強調，若我們的訴求沒有被滿足，「到時整個國家的人民全都會和平的走上街頭」，「10月26日，所有企業都會發起罷工、所有的道路都會封鎖、所有商家都不會開店」。

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