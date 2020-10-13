「70年前選美國不代表未來70年也是」 南韓駐美大使言論惹議

李秀赫的「南韓在70年前選擇了美國，不代表未來70年還要繼續選擇美國」言論，引發南韓輿論發酵。（歐新社）

2020/10/13 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在11月3日舉行，屆時將對韓美同盟造成深遠影響，南韓駐美大使李秀赫10月12日以視訊方式出席國會外交統一委員會國政監察會時，質疑李秀赫過去所說的「南韓可在美中之間做選擇」言論，而李秀赫對此直言：「南韓在70年前選擇了美國，不代表未來70年還要繼續選擇美國。」此番發言也引發南韓輿論發酵。

根據南韓《中央日報》報導，國民之力黨議員鄭鎮碩在監察會中指出，李秀赫作為駐美大使，說出「南韓可在美中之間做選擇」可能會引起駐在國不必要的誤會，李秀赫坦言，如果因此引起誤會，是他個人不才所致，而韓美同盟不僅是軍事同盟，還涵蓋經濟、社會、文化等方面，但是從薩德系統風波等事件經驗來看，中國在經濟議題上對南韓有重大影響，而且在南韓重視與中國的經濟關係這件事來說，「美國完全不介意」。

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李秀赫隨後直言，「南韓在70年前選擇了美國，不代表著未來70年仍要選擇美國，未來我們如果繼續選擇美國，只能是因為這個選擇符合國家情感和國家利益，只有這樣，韓美同盟才能持久穩固」。李秀赫也強調：「如果僅僅是因為70年前雙方締結了同盟關係而繼續選擇美國，這對美國也是一種侮辱。」

李秀赫此番言論隨後在南韓輿論中迅速發酵，南韓前外交部高層表示，李秀赫作為一名外交官而非政治人物，說出這樣的話很不適當，而李秀赫以前的言論就曾刺激美國國務院直接出面回應，可見美方的重視程度，但李秀赫現在這番言論更是變本加厲。

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