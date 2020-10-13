與中共掛勾？美媒控：美國總統辯論委員會明顯偏向民主黨

美國總統辯論委員會董事會成員赫南德茲，是所謂「博古睿關係網」一員，被指明顯偏向民主黨。（取自加州社區基金會網站）

2020/10/13 06:20

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統候選人的第二場電視辯論會，由於現任總統川普確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），總統辯論委員會（The Commission on Presidential Debates，CPD）提議改採視訊方式進行但遭川普拒絕後，已確定取消。但美國保守派媒體《國家脈動》（The National Pulse）11日披露，與辯論委員會關係密切的2個組織，都明顯偏向民主黨，其中之一更與中共關係密切。

據報導，這兩個組織分別是總部位於加州洛杉磯的智庫「博古睿研究院」（The Berggruen Institute），另一個則是「過渡完整計畫」（Transition Integrity Project，TIP）。博古睿研究院與中共關係密切，「過渡完整計畫」則由金融大亨索羅斯（George Soros）資助，反川普立場鮮明。

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《國家脈動》指出，CPD董事會成員赫南德茲（Antonia Hernandez）是所謂「博古睿關係網」（Berggruen network）的成員之一，她和博古睿研究院創辦人尼古拉斯‧博古睿（Nicolas Berggruen）曾經共事，與2018年成立的博古睿研究院中國中心關係密切。博古睿中國中心向北京大學等中國大學挹注數千萬美元，合作機構有許多是在中共直接控制之下，例如北京智源人工智能研究院、中國科學院、中國社會科學院等。

該關係網還包括5名來自中國大學的學者，以及2名支持孔子學院的親中遊說團體「亞洲協會」（Asia Society）成員。該關係網成員陳啟宗（Ronnie Chan）掌管中共主導的中美交流基金會（CUSEF），這是一家註冊爲外國代理人的基金會，對美國大學的捐贈經常遭到拒絕。

博古睿研究院的「21世紀理事會」成員，也包括上海風險投資機構「成為資本」（Chengwei Capital）創辦人李世默（Eric X. Li），他曾撰寫外交政策評論，盛讚中國國家主席習近平「是個好皇帝」。另一位重要成員則是擁有哈佛大學經濟學博士學位的胡祖六（Fred Hu），他曾擔任中國政府在金融方面的顧問，曾擔任香港政府的政府策略發展委員會委員、香港證券及期貨事務監察委員會顧問委員會委員。前中國銀行副行長朱民和高瓴資本集團創辦人張磊也是理事會成員。

博古睿研究院與「過渡完整計畫」的聯繫，在於博古睿共同創辦人吉爾曼（Nils Gilman），他擔任博古睿研究院的專案副總裁，主持該院的研究專案，並兼任Noema雜誌的副主編。「過渡完整計畫」網羅政治工作者、學者和前政府官員，分成川普隊、拜登隊、媒體隊與公務員隊，推演川普大勝、拜登大勝、拜登險勝和類似2000年大選僵局等情境，反川普色彩強烈。

博古睿研究院在2018年成立中國中心，被揭露與中共關係密切。（取自博古睿研究院網站）

美國媒體指控，美國總統辯論委員會與中共掛勾，明顯偏向民主黨。圖為美國共和、民主兩黨候選人川普（左）和拜登（右）9月29日在第一場辯論會中激烈交鋒。（法新社檔案照）

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