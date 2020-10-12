週日強力鎮壓示威 白羅斯今又下令警方可用「致命武器」

雖然昨天明斯克下著雨，但示威者仍不約而同的如期撐著雨傘出現在街頭。（路透）

2020/10/13 00:35

〔即時新聞／綜合報導〕白羅斯國內政情動盪，反對總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）獨裁統治的示威遊行持續不斷，昨天（11日）在首都明斯克進行的例行示威遭遇鎮暴警力的強力鎮壓，當局出動水砲車與震撼彈意圖驅散示威群眾，並派出大量蒙面警察以警棍毆打，最後逮捕數百名人，白羅斯內政部今天（12日）更宣布，鎮暴警力在有必要時「可以使用致命武器」。

綜合外媒報導，自從盧卡申科被質疑涉嫌在總統大選舞弊以來，白羅斯爆發大規模示威遊行，要求這位自1994年以來持續獨裁統治至今的「白羅斯總統」下台，然而盧卡申科不僅置之不理，逼迫反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）為求自保流亡海外，之後還大舉搜捕反對派人士入獄。

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不過，盧卡申科的強硬態度卻沒有嚇倒白羅斯人民，示威者每週日都會上街抗議，其中以首都明斯克的示威活動規模最大，但鎮暴警察的手段也越來越粗暴，昨天明斯克下著雨，示威者仍不約而同地如期撐傘出現在街頭，警方不僅出動水砲車，並使用震撼彈企圖驅散示威者，更有大量頭戴黑色面罩的警察揮舞警棍毆打群眾，之後也逮捕約百人；根據人權組織維亞斯納（Viasna）推估，明斯克有約350人被捕，而其他城市則也有35人被捕。

有外媒預估，自爆發反盧卡申科示威以來，白羅斯已逮捕1.3萬多人，其中有部分人已經獲釋，不過警方昨天的鎮壓手段也是爆發示威以來最強的一次，白羅斯內政部在今天更宣布，由於示威活動有升級的跡象，因此允許警方「在必要時可使用致命性武器」。

反對白羅斯總統盧卡申科獨裁統治的示威遊行至今仍持續進行，昨天（11日）在明斯克進行的例行示威遭遇鎮暴警力的強力鎮壓，當局還派出大量蒙面警察以警棍毆打示威者。（歐新社）

當局不僅出動水砲車，並使用震撼彈試圖驅散示威人群，更有大量頭戴黑色面罩的警察以警棍毆打示威者，之後也逮捕約百名人。（路透）

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