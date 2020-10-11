曾曝四川人民公社餓死百萬人 學者：中國恐爆嚴重糧荒

中國歷史學者指出，「今年中國很可能發生嚴重的糧荒。」圖為中國農地。（法新社檔案照）

2020/10/12 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國學者顏智華曾做過田野調查，並出版著作曝四川當地在人民公社時期曾餓死140萬人，他近期接受海外媒體訪問時指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情與洪澇災害，加上各國限制糧食出口，「今年中國很可能發生嚴重的糧荒」。

根據《希望之聲》報導，中國糧食產量目前缺乏官方數字，中共總書記習近平多次視察糧產，也呼籲節約用糧，讓糧荒問題浮上檯面，近期更有地方政府要求「存糧於民」，中國歷史學者顏智華認為，中國今年年初發生武漢肺炎，嚴重影響農業春耕，夏季南方、北方又有嚴重洪澇災害，絕對存在導致糧食大減產。

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顏智華說，若要避免糧荒，僅能依靠進口大量糧食，但目前已有糧食產出國限制出口，想要向美國、巴西、加拿大、澳洲等產糧大國購買，能否如願也有待觀察，總體而言，糧荒問題應該不至於像1959年到1962年的大饑荒，會餓死全中國30%農村人口，不過糧食供應狀況也是相當危急，糧荒恐怕也會很嚴重。

顏智華認為，中國共產黨建黨前30年的歷史「就是一部禍害人的歷史，就是一部整人害人殺人的歷史。」據他估算，30年內死亡人數至少超過1.4億人，涵蓋「被共產黨殺死的、勞改死的、鬥死的、和餓死的」，這是人道主義史上最大慘劇。

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