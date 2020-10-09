軍情動態》強力掌握共軍動態 日本宣布RC2電偵機正式服役

日本航空自衛隊最近宣布，經過2年的飛行測試，RC-2電子偵察機正式服役。（圖擷取自日本航空自衛隊推特）

2020/10/09 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊最近宣布，經過2年的飛行測試，RC-2電子偵察機正式服役，該機已列裝日本航空戰術教導團，能夠掌握周邊軍情，特別是中國解放軍的動態。

綜合媒體報導，RC-2電子偵察機是以C-2運輸機為基礎改裝而來，主要替代以服役數年之久的YS-11EB偵察機，RC-2由川崎重工生產，最大運載達30噸。為強化電子作戰能力，日本從2015年開始研究開發RC-2，並在2018年首次試飛。

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RC-2電偵機經過大量改裝，安裝多個整流罩，整流罩內裝有用於探測、接收和分類電子輻射的天線，能使其攔截遠距離外發射的寬頻段訊號和辨別敵機位置、蒐集和傳輸敵方陸海空情報數據。

日本為加強電子作戰，陸上自衛隊將於2021年度在東京朝霞駐屯地、北海道留萌駐屯地、長崎相浦駐屯地、鹿兒島縣奄美駐屯地、沖繩那霸駐屯地和知念駐屯地，這6個駐屯地新設電子戰部隊，其中東京朝霞駐屯地為電子戰部隊司令部。

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