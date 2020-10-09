軍情動態》強力掌握共軍動態 日本宣布RC2電偵機正式服役
〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊最近宣布，經過2年的飛行測試，RC-2電子偵察機正式服役，該機已列裝日本航空戰術教導團，能夠掌握周邊軍情，特別是中國解放軍的動態。
綜合媒體報導，RC-2電子偵察機是以C-2運輸機為基礎改裝而來，主要替代以服役數年之久的YS-11EB偵察機，RC-2由川崎重工生產，最大運載達30噸。為強化電子作戰能力，日本從2015年開始研究開發RC-2，並在2018年首次試飛。
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RC-2電偵機經過大量改裝，安裝多個整流罩，整流罩內裝有用於探測、接收和分類電子輻射的天線，能使其攔截遠距離外發射的寬頻段訊號和辨別敵機位置、蒐集和傳輸敵方陸海空情報數據。
日本為加強電子作戰，陸上自衛隊將於2021年度在東京朝霞駐屯地、北海道留萌駐屯地、長崎相浦駐屯地、鹿兒島縣奄美駐屯地、沖繩那霸駐屯地和知念駐屯地，這6個駐屯地新設電子戰部隊，其中東京朝霞駐屯地為電子戰部隊司令部。
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#航空自衛隊 は､ #入間基地 でRC-2（#電波情報収集機）配備記念式典を実施しました｡— 防衛省 航空自衛隊 （@JASDF_PAO） October 1, 2020
現在の戦闘様相は､従来の領域と新たな領域（宇宙･ｻｲﾊﾞｰ･電磁波）が組み合わさり､#RC2 は電磁波領域の優勢を確保し､領域横断作戦の実現に不可欠な装備品であります｡今後､運用に向け要員養成等を実施します｡ pic.twitter.com/kjRubVU0uA