路上遇2狗狂吠！男子不爽下車「理論」 吵不贏竟打電話報警

中國浙江省湖州市一名男子在工作完後小酌幾杯，騎車出門返家時卻在1家工廠外遇到2隻狗，這2隻狗突然對男子不停吠叫，讓他看了相當不爽，便下車上前與2隻狗激烈理論，沒想到男子吵不過牠們竟打電話報警。（圖擷取自微博）

2020/10/09 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省湖州市日前發生一起男子與狗吵架的離奇事件，一名男子在工作完後小酌幾杯，騎車出門返家時卻在1家工廠外遇到2隻狗，這2隻狗突然對男子不停吠叫，讓他看了相當不爽，便下車上前與2隻狗激烈理論，沒想到男子吵不過牠們竟打電話報警，還向警方哭訴因為「狗太兇了！」

綜合中媒報導，浙江湖州市警方日前接到一通葉姓男子的報案電話，葉提到有戶工廠人家養的狗太兇，自己吵不過牠們，還碎碎念地說：「我就不信....」似乎想請警察主持公道，警方一聽滿頭問號便詢問是否被狗咬傷，葉男聽聞委屈地回：「沒有咬我....」。

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警方事後抵達現場查看，發現葉男沒有被狗咬傷，得知他與狗約莫吵架吵了半小時，覺得吵不贏才報警的經過感到相當無奈，便照流程對他進行酒測，結果葉男的酒測數值超標，最後依危險駕駛罪嫌將他送辦，全案正在進一步調查中。

這起人與狗爭吵的事件引發中國網民熱議，紛紛留言「狗沒錯，發現你喝酒了」、「酒醉男子停車與狗理論，還吵不過報警，偵（真）是醉的不清」、「狗勸了半小時，才讓人類鼓起勇氣自首」、「請問喝得是什麼酒？連狗語都通了」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

男子酒測數值超標，最後被警方依危險駕駛罪嫌送辦。（圖擷取自微博）

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