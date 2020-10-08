中國威脅成反效果？推特瘋傳台灣國旗 印網：政府不做我們做！

有印度網友PO出台灣國旗，或將台灣、印度PS在一起象徵兩國友好，揚言在台灣國慶日當天配上標籤#TaiwanNationalDay（台灣國慶日），將相關照片貼滿推特，更有人喊：「如果高層不做這件事，我們就自己來！」（擷取自推特，合成圖）

2020/10/09 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐印度大使館7日致函印度媒體，警告報導台灣國慶時，不要提到「台灣總統」、「中華民國」等字眼。對此，印度不少媒體從業員，在推特PO出該份警告信，直呼是「中共間接威脅」。事件曝光後也引發網友不滿，有印度網友PO出台灣國旗，或將台灣、印度PS在一起象徵兩國友好，揚言在台灣國慶日當天配上標籤#TaiwanNationalDay（台灣國慶日），將相關照片貼滿推特，更有人喊：「如果高層不做這件事，我們就自己來！」

印度主流報章「印度快報」（Indian Express）、「政治家日報」（The Statesman）7日刊登全版雙十國慶廣告，並播出台灣專題報導。對此，中國駐印度大使館當日發函致印度媒體，要求不要提到「台灣總統」、「中華民國」等字眼，並強調「一中原則」、「中共是唯一代表整個中國的合法國家」。信內更稱，希望印度媒體在台灣問題上，與印度官方站在相同的立場上，切勿違反「一個中國」原則。

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而中國大使館的信件內容，立刻引發印度部分人士不滿，包含獨立記者兼節目主持人阿迪亞（Aditya Raj Kaul）、WION主跑外交與國防的特派記者席丹（Sidhant Sibal）在內媒體從業人士，都在推特貼出信函內容，質疑「這是中共對印度報導台灣的媒體提出間接威脅嗎？」

相關新聞傳出後，不少印度網友在推特曬出國旗，也有網友以PS軟體將台灣、印度國旗並排，象徵台灣友好，而這些貼文也標記了#TaiwanNationalDay、#TaiwanIsNotChina等標籤；推特有10萬多人追蹤的印度知名工程師維卡斯（Vikas Pandey）也發推多張台灣、印度國旗合照，呼籲在10日台灣國慶日轉發這些圖片，讓霸凌者中共看到。阿迪亞也在推特轉貼國旗照表示：「如果政府高層不錯這件事，那就讓我們來做。」

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