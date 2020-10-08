諾貝爾文學獎得主揭曉！ 美國女詩人葛綠珂獲獎

美國女詩人葛綠珂（見圖）獲得今年諾貝爾文學獎。（歐新社資料照；本報合成）

2020/10/08 19:08

〔即時新聞／綜合報導〕2020年諾貝爾文學獎得主今（8）日揭曉，頒給美國女詩人葛綠珂（Louise Glück）。

瑞典學院表示，葛綠珂獲頒今年諾貝爾文學獎，表彰她以清楚明確的詩詞語法，傳達普世存在的樸實無華之美。她將獨得1000萬瑞典克朗（約新台幣3200萬元）獎金。

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葛綠珂生於1943年，在1968年出版第一本詩集《第一個孩子》（Firstborn）》，她曾在美國獲得許多重要的文學獎，包括普立茲獎（Pulitzer Prize），被公認為是美國當代文學中最傑出的詩人之一。

葛綠珂2003年榮膺美國國家桂冠詩人，2016年獲時任總統歐巴馬頒發2015年美國國家人文獎章（National Humanities Medal）。

葛綠珂在台灣出版作品僅一本詩集「野鳶尾（Wild Iris）」，是她普立茲文學獎得獎作品，2017年由寶瓶文化出版，這也是她在華文世界出版的第一本詩集。

頒發諾貝爾文學獎的瑞典學院過去因為發生性醜聞，2019年一次頒發2018年及2019年文學獎，2018年得主為波蘭女作家朵卡萩（Olga Tokarczuk），2019年得主為奧地利作家漢德克（Peter Handke）。

明天將揭曉諾貝爾和平獎。

2020年諾貝爾文學獎得主今（8）日揭曉，頒給美國女詩人葛綠珂。（圖取自諾貝爾獎推特）

2016年，葛綠珂獲時任總統歐巴馬頒發2015年美國國家人文獎章（National Humanities Medal）。（路透）

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