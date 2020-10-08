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    軍情動態》印度慶祝空軍建軍88週年 飆風等56架軍機編隊飛行展戰力

    8日為印度空軍建軍88週年紀念日，印度空軍最新引進的飆風戰機、AH-64阿帕契直升機及CH-47契努克直升機在今天分別進行編隊飛行，圖為印度蘇-30MK戰機預演畫面。（法新社）

    8日為印度空軍建軍88週年紀念日，印度空軍最新引進的飆風戰機、AH-64阿帕契直升機及CH-47契努克直升機在今天分別進行編隊飛行，圖為印度蘇-30MK戰機預演畫面。（法新社）

    2020/10/08 15:36

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（8日）為印度空軍建軍88週年紀念日，印度空軍最新引進的飆風戰機（Rafale）、AH-64阿帕契直升機（Apache）及CH-47契努克直升機（Chinook）在今天進行編隊飛行，劃過印度加濟阿巴德（Gaziabad）新盾空軍基地（Hindon Air Base）。

    《Defense World》報導，印度空軍司令巴達烏里亞（Marshal RKS Bhadauria）表示，「最近印度引進的飆風戰機、阿帕契及契努克直升機將顯著地增加我們對敵國的戰力」。

    印度空軍成立於1932年，最早名為皇家印度空軍（Royal Indian Air Force），於1950年更為印度空軍。

    《Defense World》指出，在空軍日這天，飆風戰機以最小半徑轉彎，繞行出了「8」的字樣，而各式戰機也在閱兵期間展示各種飛行動作，印度這次的「Vijay」編隊即是由飆風戰機領頭，另由幻象戰機（Mirage）與美洲豹攻擊機（Jaguar）擔任側翼，印度空軍還出動了2架CH-47直升機參與慶典，而AH-64阿帕契直升機則與Mi-35武裝直升機進行編隊飛行。

    《Defense World》提及，預計今年總共有56架軍機參加空軍日，包含19架戰機、19架直升機、7架運輸機、印度空軍陽光特技飛行表演隊（Suryakiran）7架飛機與2架老式飛機，印度媒體引述印度空軍發言人的話指出，尚還有19架飛機處於待命狀態，地面上另外還有11架飛機。

    除此之外，印度防空系統則處於靜態展示狀態，包含Rohini及Akash防空系統在內，在7日的彩排中，參與軍機包含飆風戰機、光輝輕型戰機（Tejas）、美洲豹攻擊機、米格-29戰機、米格-21戰機與蘇-30MK戰機。

    印度空軍日完整影片：

    8日為印度空軍建軍88週年紀念日，印度空軍最新引進的飆風戰機、AH-64阿帕契直升機及CH-47契努克直升機在今天分別進行編隊飛行，圖為印度CH-47契努克直升機預演畫面。（法新社）

    8日為印度空軍建軍88週年紀念日，印度空軍最新引進的飆風戰機、AH-64阿帕契直升機及CH-47契努克直升機在今天分別進行編隊飛行，圖為印度CH-47契努克直升機預演畫面。（法新社）

    8日為印度空軍建軍88週年紀念日，印度空軍最新引進的飆風戰機、AH-64阿帕契直升機及CH-47契努克直升機在今天分別進行編隊飛行，圖為印度飆風戰機預演畫面。（法新社）

    8日為印度空軍建軍88週年紀念日，印度空軍最新引進的飆風戰機、AH-64阿帕契直升機及CH-47契努克直升機在今天分別進行編隊飛行，圖為印度飆風戰機預演畫面。（法新社）

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