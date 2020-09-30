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    我可以你不行 印度在邊境建公路 中國外交部稱違反雙方共識

    印度為了對抗中國在邊境的部署優勢，目前正在距離拉達克地區約150公里處興建一條戰略公路，全長283公里，預計花費3年建成，使印度軍隊未來能更順利的快速部署兵力。圖為正在開路的印度工人。（路透）

    印度為了對抗中國在邊境的部署優勢，目前正在距離拉達克地區約150公里處興建一條戰略公路，全長283公里，預計花費3年建成，使印度軍隊未來能更順利的快速部署兵力。圖為正在開路的印度工人。（路透）

    2020/09/30 22:54

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著中國與印度持續在邊境拉達克地區對峙，印度為了對抗中國在邊境的部署優勢，目前正在距離拉達克地區約150公里處興建一條戰略公路，全長283公里，預計花費3年建成，使印度軍隊未來能更順利的快速部署兵力；中國外交部則稱雙方有達成共識，反對印度在拉達克地區興建基礎設施。

    綜合外媒報導，這條戰略道路名為尼姆-帕達姆-達查高速公路（Nimmu-Padam-Darcha highway, NPD highway），計畫與一做長達8.8公里的隧道連結，印度總理莫迪預計在之後數週主持該隧道的啟用儀式，啟用後將可以使印度的物資全年無休的送往拉達克地區，以對抗中國在該地區的後勤運輸優勢；有官員表示，印度目前已加倍努力，致力在中印邊界完備道路、橋梁、隧道與機場等關鍵基礎建設。

    目前印度一側的拉達克地區有兩條主要的聯外道路，但每年的冬季必須封閉至少4個月，在這期間若要輸送物資都只能依靠空運，而中國在該地區早已興建多條公路以及機場；位在印度首都新德里的智庫觀察者研究基金會（Observer Research Foundation）研究員賴潔希（Rajeswari Pillai Rajagopalan）表示，中國現有的鐵路、公路、物流倉庫以及直升機停機坪組成的網路，使中國有辦法在幾個小時內就把軍隊投射到拉達克地區，「印度以現有的建設而言，想要達到相同部署則要花幾天的時間」。

    中國外交部發言人汪文斌昨天（29日）被問及此事時，強調中國「沒有在拉達克地區興建新的軍事基地或設施」，痛批這些機構的報告「完全不屬實，是別有用心」，直言反對在邊境爭議地區開展以爭奪控制權為目的之基礎設施建設；他指出，根據中印雙方近期達成的共識，任何一方都不應在邊境地區採取任何導致局勢複雜化的行動，以避免影響雙方為緩和局勢所作的努力。

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