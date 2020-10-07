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    讓窮學生洗碗換吃飯 餃子的王將出町店將熄燈

    日本知名煎餃連鎖店「餃子的王將」京都出町店，讓付不出餐費的學生可洗碗30分鐘交換吃一餐，至今免費提供3萬餐；因老闆高齡退休，該分店將在月底歇業，常客與曾經受過店主恩惠的客人都感到惋惜。（圖擷自Google地圖）

    日本知名煎餃連鎖店「餃子的王將」京都出町店，讓付不出餐費的學生可洗碗30分鐘交換吃一餐，至今免費提供3萬餐；因老闆高齡退休，該分店將在月底歇業，常客與曾經受過店主恩惠的客人都感到惋惜。（圖擷自Google地圖）

    2020/10/07 18:14

    〔中央社〕日本知名煎餃連鎖店「餃子的王將」京都出町店，讓付不出餐費的學生可洗碗30分鐘交換吃一餐，至今免費提供3萬餐；因老闆高齡70歲，該分店將在月底歇業，常客都感到非常惋惜。

    產經新聞報導，「餃子的王將」出町店鄰近京都大學與同志社大學，門口貼著一張海報，寫著「沒錢吃飯的人，可以免費吃飽」。

    出町店老闆井上定博出生於京都市伏見區，20歲時，因為家裡反對他與妻子結婚，小夫妻私奔到大阪，卻過著連飯錢都付不出來的貧困生活，兩人常常晚餐就分著吃一尾50日圓（約新台幣14元）的鯖魚。

    井上回憶，職場上的前輩不時請他們到家裡吃飯，招待他們吃壽喜燒或水炊鍋等料理，「能吃好吃的料理並吃飽的幸福，令人非常難忘」。

    井上後來回到京都，在餃子的王將上班。1982年他在當時的店當店長時，想到自己年輕時吃了很多苦，現在輪到他來幫助有困難的人，因此想出了讓學生洗碗30分鐘交換免費吃一餐的做法。

    井上1995年當上出町店的老闆後，仍然繼續這個措施，受到當地學生的熱愛。

    井上至今已免費提供3萬餐以上，雖然2年前因為衛生因素，不再讓學生洗碗，但仍提供沒錢吃飯的學生免費用餐，包括「昨天起就沒吃飯的人」、「晚拿到生活費或打工薪水的人」，都可以在出町店飽餐一頓。

    井上說，他最開心的事情，就是有畢業的學生再回來拜訪他的店。曾經有一名同志社大學的男學生，畢業後到東京創業，結婚生子後帶著小孩來拜訪他。這名畢業生說，因為有井上，才能有這個孩子，要井上抱抱小孩，讓井上高興得流下眼淚。

    不過隨著井上年屆古稀之年，已經是加盟店主的退休年齡，因為沒有人繼承，他便決定將這家分店收起來。雖然屆齡退休也是沒辦法的事，但井上仍惦記著因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而過不好的學生們，他說，必須在還有許多人需要幫助的時候閉店，讓他覺得很難過。

    他回憶著這實施近40年的換餐措施邊說道：「自己幫助過的學生將來成為大人後，再繼續幫助年輕人，這樣的話，這個世界就會變得更好。」

    聽聞餃子的王將出町店將熄燈的熟客，以及過去在這裡洗過碗的學生，近日都紛紛前來店裡，讓出町店連日來高朋滿座。

    今年34歲的德島縣僧侶鈴木泰祥，過去在京都度過學生時代，他聽說出町店要閉店，特地趕來表達感謝。他說，他最愛出町店的韭菜炒牛肝，滋味至今難忘，聽到要閉店，感到很寂寞。

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