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    美副總統候選人辯論會 CDC替彭斯健康背書

    美國共和黨副總統候選人彭斯明天將與民主黨對手賀錦麗進行辯論，疾管中心說，彭斯未曾與任何武漢肺炎確診患者有過密切接觸，包括現任總統川普，明天參加辯論是沒有問題的。圖為辯論會現場已架設塑膠玻璃板作為防疫措施。（歐新社）

    美國共和黨副總統候選人彭斯明天將與民主黨對手賀錦麗進行辯論，疾管中心說，彭斯未曾與任何武漢肺炎確診患者有過密切接觸，包括現任總統川普，明天參加辯論是沒有問題的。圖為辯論會現場已架設塑膠玻璃板作為防疫措施。（歐新社）

    2020/10/07 10:54

    〔中央社〕美國共和黨副總統候選人彭斯明天將與民主黨對手賀錦麗進行辯論，疾管中心說，彭斯未曾與任何武漢肺炎確診患者有過密切接觸，包括現任總統川普，明天參加辯論是沒有問題的。

    路透社報導，彭斯辦公室今天在推特公布疾病管制暨預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）的備忘錄，說CDC就彭斯（Mike Pence）染疫風險諮詢白宮醫師施諾（Jesse Schonau）後，認定彭斯出席電視辯論會不至產生疑慮。

    芮斐德說，除了諮詢白宮醫師，加上彭斯多次採檢結果皆呈陰性，CDC從公衛角度得出的結論是，彭斯出席副總統辯論會不會產生安全上的顧慮。

    現年61歲的彭斯明晚將在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）與賀錦麗（Kamala Harris）辯論；賀錦麗是民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的副手。

    彭斯與賀錦麗辯論期間，兩人之間將架設塑膠玻璃板，且相隔距離將拉長至3.7公尺以上。

    自川普確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）並且接受隔離治療以來，彭斯多次採檢皆呈陰性反應。

    芮斐德的備忘錄說，密切接觸的定義是在患者出現症狀或檢出陽性反應前兩天，在6英尺（1.8公尺）範圍內與其接觸超過15分鐘。

    美國11月3日即將舉行大選，共和黨籍的川普與對手拜登9月29日已經舉行第1場總統辯論，且儘管川普確診染疫且昨天剛出院，仍有意與對手依原先安排於本月15日在佛羅里達州邁阿密（Miami）舉行第2場辯論。兩人間還有第3場辯論，預計10月22日在田納西州納希維爾（Nashville）舉行。

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