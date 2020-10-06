加拿大捕獲1.6噸超巨大白鯊 高齡50歲獲封「海洋女王」

科學家近日在加拿大海域發現一條巨大雌性大白鯊，其推定年齡高達50歲，重達1.6公噸。（擷取自OCEARCH推特）

2020/10/06 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕科學家近日在加拿大海域發現一條巨大雌性大白鯊，其推定年齡高達50歲，重達1.6公噸，研究人員將其封為「海洋女王」（Queen of the Ocean）。

根據《CNN》報導，非政府組織OCEARCH科學家目前正在加拿大諾省（Nova Scotia）海域進行一項科研行動，對大白鯊進行標記與採樣工作，研究團隊近日捕獲本次任務期間年齡最高、體積最大的雌鯊魚，並將其命名為努姑米（Nukumi），在北美原住民傳說中的意涵為睿智的老祖母。

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OCEARCH指出，「努姑米」推定年齡高達50歲，在該物種中屬於「魚瑞」等級，其體重為3541磅（約1606公斤），體長則為17英呎2英吋，換算下來約等於5.2公尺。

據了解，研究人員透過可升降的機械浮柵控制這條大白鯊，將可能造成的傷害降至最低，經過採樣及標記後將其放回大海，因其位於食物鏈頂端的地位，估計未來數年將回傳更多寶貴的資訊，讓科學家更加了解大白鯊的遷移模式。

相關影音：

3,541 lb #greatwhiteshark “Nukumi” is an ancient mature female #whiteshark or “Queen of the Ocean” that will share years worth of knowledge with the collaborative #OCEARCH science team. #ExpeditionNovaScotia #FactsOverFear pic.twitter.com/USVdvfqrdm — OCEARCH （@OCEARCH） October 3, 2020

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