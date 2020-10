加拿大捕獲1.6噸超巨大白鯊 高齡50歲獲封「海洋女王」

2020/10/06 11:12

〔即時新聞/綜合報導〕科學家近日在加拿大海域發現一條巨大雌性大白鯊,其推定年齡高達50歲,重達1.6公噸,研究人員將其封為「海洋女王」(Queen of the Ocean)。

根據《CNN》報導,非政府組織OCEARCH科學家目前正在加拿大諾省(Nova Scotia)海域進行一項科研行動,對大白鯊進行標記與採樣工作,研究團隊近日捕獲本次任務期間年齡最高、體積最大的雌鯊魚,並將其命名為努姑米(Nukumi),在北美原住民傳說中的意涵為睿智的老祖母。

OCEARCH指出,「努姑米」推定年齡高達50歲,在該物種中屬於「魚瑞」等級,其體重為3541磅(約1606公斤),體長則為17英呎2英吋,換算下來約等於5.2公尺。

據了解,研究人員透過可升降的機械浮柵控制這條大白鯊,將可能造成的傷害降至最低,經過採樣及標記後將其放回大海,因其位於食物鏈頂端的地位,估計未來數年將回傳更多寶貴的資訊,讓科學家更加了解大白鯊的遷移模式。

3,541 lb #greatwhiteshark “Nukumi” is an ancient mature female #whiteshark or “Queen of the Ocean” that will share years worth of knowledge with the collaborative #OCEARCH science team. #ExpeditionNovaScotia #FactsOverFear pic.twitter.com/USVdvfqrdm