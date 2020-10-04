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    武漢肺炎》被病毒包圍！尼泊爾總理官邸維安人員加顧問近30人確診

    尼泊爾總理奧利身邊病毒圍繞，除了3名顧問、1名助理、1名私人醫生確診外，官邸維安人員有逾24人確診武漢肺炎，目前尚不知奧利是否染疫，圖為奧利。（歐新社）

    尼泊爾總理奧利身邊病毒圍繞，除了3名顧問、1名助理、1名私人醫生確診外，官邸維安人員有逾24人確診武漢肺炎，目前尚不知奧利是否染疫，圖為奧利。（歐新社）

    2020/10/04 11:51

    〔即時新聞／綜合報導〕尼泊爾武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續，迄今累計有8萬4570人確診、528人死亡，而尼泊爾總理奧利（K. P. Sharma Oli）身邊，除了3名顧問、1名助理及私人醫生確診外，官邸維安人員更有超過24人確診武漢肺炎，代表奧利身邊有將近30人確診武漢肺炎，而奧利目前還未接受最新一輪的檢測。

    據《路透》報導，尼泊爾總理奧利3名顧問昨天（3日）表示，他們經檢測後證實都確診武漢肺炎，分別是新聞媒體顧問、政治顧問及外交事務顧問，目前這3人皆已展開自我隔離，除此之外，他們還說為奧利工作的1名助理及私人醫生也確診了武漢肺炎。

    《路透》指出，奧利的新聞媒體顧問塔帕（Surya Thapa）透露，奧利先前檢測都是陰性反應，不過這次「危機四伏」，在他身邊的人員傳出確診後，目前奧利還未接受檢測，尚不知道他有沒有受到感染，塔帕向《路透》說，「總理在與任何人見面時，一直都保持著非常謹慎」，塔帕補充提及，奧利官邸維安人員已有超過24人確診武肺。

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