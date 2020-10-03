痛心！美社交名媛超速又酒駕 開賓士撞死一對小兄弟

美國57歲社交名媛格羅斯曼（Rebecca Grossman），駕駛賓士時不僅超速又酒駕，在加州洛杉磯附近撞死一對走在行人穿越道上的小兄弟。（圖擷自Lost Hills Sheriff's Station臉書）

2020/10/03 14:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國57歲社交名媛格羅斯曼（Rebecca Grossman），是《西湖雜誌》（Westlake Magazine）的前發行人，近日駕駛賓士時在加州洛杉磯附近撞死一對走在行人穿越道上的小兄弟，警方透露她涉及超速和酒駕。

據a href="https://nypost.com/2020/10/01/socialite-rebecca-grossman-kills-two-young-boys-in-la-crash/?fbclid=IwAR1R3oXzrG7VcZlT5GSb6b36tNQmtV4lzsnJWKyYUYCHLKPSjrHBvAfljIo" target="_blank">《紐約郵報》報導，加州洛斯特山（Lost Hills）警長辦公室表示，格羅斯曼9月29日晚間7時10分許，開著1輛白色賓士行經西湖村，撞死正在過馬路的11歲小男孩馬克（Mark Iskander）和他9歲的弟弟雅各布（Jacob Iskander）。

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警方指出，遭遇撞擊後馬克當場死亡，雅各布送醫搶救數小時依舊不治。格羅斯曼遭指控犯下2項過失致死罪嫌，法院裁定200萬美元（約新台幣5786萬元）交保，格羅斯曼隨即於10月1日凌晨保釋在外。

據了解，小兄弟當時和爸媽一家6人正在穿越路口，母親聽見賓士狂飆而來慌忙地想把馬克和雅各布拉回去，但完全來不及，2名男童就在父母面前被撞死。

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