為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    痛心！美社交名媛超速又酒駕 開賓士撞死一對小兄弟

    美國57歲社交名媛格羅斯曼（Rebecca Grossman），駕駛賓士時不僅超速又酒駕，在加州洛杉磯附近撞死一對走在行人穿越道上的小兄弟。（圖擷自Lost Hills Sheriff's Station臉書）

    美國57歲社交名媛格羅斯曼（Rebecca Grossman），駕駛賓士時不僅超速又酒駕，在加州洛杉磯附近撞死一對走在行人穿越道上的小兄弟。（圖擷自Lost Hills Sheriff's Station臉書）

    2020/10/03 14:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國57歲社交名媛格羅斯曼（Rebecca Grossman），是《西湖雜誌》（Westlake Magazine）的前發行人，近日駕駛賓士時在加州洛杉磯附近撞死一對走在行人穿越道上的小兄弟，警方透露她涉及超速和酒駕。

    據a href="https://nypost.com/2020/10/01/socialite-rebecca-grossman-kills-two-young-boys-in-la-crash/?fbclid=IwAR1R3oXzrG7VcZlT5GSb6b36tNQmtV4lzsnJWKyYUYCHLKPSjrHBvAfljIo" target="_blank">《紐約郵報》報導，加州洛斯特山（Lost Hills）警長辦公室表示，格羅斯曼9月29日晚間7時10分許，開著1輛白色賓士行經西湖村，撞死正在過馬路的11歲小男孩馬克（Mark Iskander）和他9歲的弟弟雅各布（Jacob Iskander）。

    警方指出，遭遇撞擊後馬克當場死亡，雅各布送醫搶救數小時依舊不治。格羅斯曼遭指控犯下2項過失致死罪嫌，法院裁定200萬美元（約新台幣5786萬元）交保，格羅斯曼隨即於10月1日凌晨保釋在外。

    據了解，小兄弟當時和爸媽一家6人正在穿越路口，母親聽見賓士狂飆而來慌忙地想把馬克和雅各布拉回去，但完全來不及，2名男童就在父母面前被撞死。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    無業男酒駕連環撞逃逸 4人受傷5車損毀
    2020/10/03 08:36

    無業男酒駕連環撞逃逸 4人受傷5車損毀
    駕駛疑似無照又酒駕 玻利維亞公車墜谷至少19死
    2020/09/30 20:09

    駕駛疑似無照又酒駕 玻利維亞公車墜谷至少19死
    女駕駛酒後開賓士撞死外送員 南韓60萬人怒吼要嚴懲
    2020/09/19 16:57

    女駕駛酒後開賓士撞死外送員 南韓60萬人怒吼要嚴懲
    5分鐘前才肇事逃逸 酒駕男台南高鐵橋下又撞姨甥1死2傷
    2020/09/14 19:24

    5分鐘前才肇事逃逸 酒駕男台南高鐵橋下又撞姨甥1死2傷
    國際今日熱門
    美國明年難民接收限額創新低 國際組織挨批無法反映全球危機
    2020/10/02 17:05

    美國明年難民接收限額創新低 國際組織挨批無法反映全球危機

    川普確診》美國大和解？曾嚴厲抨擊川普 批評家們皆祝福康復
    2020/10/02 16:50

    川普確診》美國大和解？曾嚴厲抨擊川普 批評家們皆祝福康復

    全力對抗中國！專家揭美國具備眾多手段 能「直切要害」
    2020/10/02 16:35

    全力對抗中國！專家揭美國具備眾多手段 能「直切要害」

    全力圍堵伊朗！ 美國務卿龐皮歐：希望巴勒斯坦能加入美方陣營
    2020/10/02 15:47

    全力圍堵伊朗！ 美國務卿龐皮歐：希望巴勒斯坦能加入美方陣營

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播