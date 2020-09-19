女駕駛酒後開賓士撞死外送員 南韓60萬人怒吼要嚴懲

南韓33歲女子酒後駕駛賓士撞死54歲的炸雞外送員，死者女兒要求對肇事者嚴加懲罰，目前已有60萬2611人參與連署。南韓酒測攔檢示意圖。（歐新社）

2020/09/19 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川本月初一名33歲女子，酒後駕駛賓士撞死54歲的炸雞外送員，死者的女兒在青瓦台網站發布了請願書，要求對肇事者嚴加懲罰，隨即引起了大眾的注意，目前已有60萬2611人參與連署，酒駕女子也於18日由警方移送給檢方。

據《韓國先驅報》報導，炸雞外送員當天正在運送最後一份炸雞，遭酒駕撞飛後立即被送往附近的醫院急救，但很快就被宣布死亡。仁川中部警察署表示，女駕駛的血液酒精濃度超過0.1％，達到吊銷駕照的程度。

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在酒駕撞死人後，法院認為女子有逃亡的嫌疑，因此裁定由警方拘留。受害者的女兒透露，爸爸被撞死讓她的家庭破碎了，因此希望當局能夠嚴懲酒駕犯。

警方指出，他們希望檢方向法院求處最高刑期，亦即最少3年有期徒刑，最高將處以無期徒刑。南韓的酒駕相關法律，於2018年因年輕士兵尹昌鎬（Yoon Chang-ho，音譯）被撞死而修改得更嚴格，又稱為「尹昌鎬法」。

另外，女駕駛供稱當時是賓士的47歲男乘客逼她開車，因為她喝的酒比較少，警方對此也將按照尹昌鎬法進行調查，假如男子真的有相關行為，同樣會被判刑坐牢。

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