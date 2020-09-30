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    駕駛疑似無照又酒駕 玻利維亞公車墜谷至少19死

    玻利維亞有輛載著40多人的公車疑似因為駕駛無照又酒駕，結果在當地山區一條沒有鋪路、須小心駕駛的崎嶇小徑失控，整輛車跌入深達百尺的山谷，造成19人死亡24人受傷。（圖擷取自《Unitel Bolivia》）

    玻利維亞有輛載著40多人的公車疑似因為駕駛無照又酒駕，結果在當地山區一條沒有鋪路、須小心駕駛的崎嶇小徑失控，整輛車跌入深達百尺的山谷，造成19人死亡24人受傷。（圖擷取自《Unitel Bolivia》）

    2020/09/30 20:09

    〔即時新聞／綜合報導〕玻利維亞有輛載著40多人的公車疑似因為駕駛無照又酒駕，結果在當地山區一條沒有鋪路、須小心駕駛的崎嶇小徑失控，整輛車跌入深達百尺的山谷，造成19人死亡24人受傷。

    綜合外媒報導，這輛公車在27日行駛在玻利維亞南部連接拉拉瓜（Llallagua）以及聖佩德羅德布埃納維斯塔（San Pedro de Buena Vista）之間的道路時，衝出道路跌入100多公尺的山谷裡，當時車上40多人中，包含駕駛至少有19死亡，24人受傷；警方獲報趕抵現場後隨即將傷者送醫，目前24名傷者已全數送往拉拉瓜醫院接受治療。

    玻利維亞國家警察局全國交通總監米蘭達（Walter Miranda）總警監表示，這輛公車並沒有在任何公司註冊，當時有40多人在車上，肇事原因可能是超速以及駕駛不當等，其中已在這場事故中喪命的駕駛無照，還疑似酒駕，後續警方會繼續調查這起事故；米蘭達指出，出事的路段並沒有鋪設道路，且寬度只容一輛車行進，因此駕駛在經過該路段都需謹慎慢行。

    根據官方數據，玻利維亞每年的交通事故造成約1400人死亡、4萬多人受傷，但由於今年受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，今年的交通事故沒有往年來的多。

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