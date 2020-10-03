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    金星曾是地球「雙胞胎」 今成死亡星球疑是木星害的

    研究指出金星可能曾是一顆類似地球的移居行星。（歐新社）

    研究指出金星可能曾是一顆類似地球的移居行星。（歐新社）

    2020/10/03 14:41

    〔即時新聞／綜合報導〕探索外星生命一直是天文學的重要項目之一，一項新研究指出，地球的鄰居「金星」在數十億年前有著跟地球類似的環境，甚至可以說是地球的「雙胞胎」，後來卻在木星的影響下改變了軌道運行，自此轉變為與地球天差地遠的不毛之地。

    《CNN》報導，美國加州大學河濱分校的研究員在《行星與空間科學》期刊發表研究成果，木星是太陽系最大行星，在形成的初期逐漸遠離太陽，其強大的重力劇烈地改變了金星的生態環境，地表溫度達攝氏471度，比最接近太陽的水星還要熱。加大河濱分校天文學和行星天體物理學者凱恩（Stephen Kane）在聲明中寫道，「木星的遷移讓金星經歷了一段劇烈氣候變化，水資源不斷消逝在大氣中。」

    凱恩提到，金星今日的運行軌道呈現近乎完美的圓形，研究員便創造了一個太陽系模型，來了解每個行星的軌道是如何影響彼此，並用0到1來評估，數字越接近0的話代表軌道越圓，若是1的話，不但代表軌道不成圓形，甚至還會直接衝出軌道，無法繞行恆星。

    木星的質量是所有太陽系行星總合的2.5倍，有能力影響周邊行星的軌道。研究員發現，當木星在數十億年前較為靠近太陽時，金星的軌道數值為0.3，意味著有高度的可能是一顆宜居星球；然而，木星開始遷移後把金星推向太陽，導致金星的軌道數值變為0.006，是所有行星中最圓的軌道。

    去年一項研究指出，金星在數十億年前可能有著穩定的氣溫及水資源，但在經歷巨大的變化後，如今已成為一顆相當致命的星球，有毒氣體濃度是地球的90倍。

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