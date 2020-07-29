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    NASA認證了 印度2女學生意外發現飛往地球未知小行星

    印度2名15歲女學生在參與學校天文活動過程中發現一顆向地球移動的未知小行星。（此為情境照，非小行星照，擷取自NASA）

    印度2名15歲女學生在參與學校天文活動過程中發現一顆向地球移動的未知小行星。（此為情境照，非小行星照，擷取自NASA）

    2020-07-29 10:53:17

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著各大強國陸續部署太空，全球似乎重現數十年前的太空狂熱潮，印度2名15歲女學生在參與學校天文活動過程中發現一顆向地球移動的未知小行星，並已獲得美國太空總署（下稱NASA）證實。

    根據《CNN》報導，印度西部古吉拉特邦15歲女學生拉哈尼（Radhika Lakhani）與薇卡瑞亞（Vaidehi Vekariya）6月參加一個由校方、NASA及印度太空研究組織合辦的天文學習項目，對夏威夷大學望遠鏡拍攝的影像進行天體識別與分析作業。

    報導指出，這2名女中學生在短短1個月內就發現一顆從未被人發現的小行星，她們隨後把觀察結果寄至NASA，後者近日宣布，拉哈尼與薇卡瑞亞的發現屬實，將小行星正式命名為「HLV2514」。

    印度太空研究組織教育部門高階主管、天文學家迪維沃狄（Aakash Dwivedi）表示，小行星HLV2514目前移動軌跡較接近火星軌道，但在約百萬年後，該小行星將改變軌道並向地球移動，成為掠過地球的近地小行星。

    身為發現者之一的薇卡瑞亞對此結果感到非常興奮，她表示，雖因疫情緣故無法慶祝此一發現，但這仍使她感到距離自己的夢想「成為一名太空人」邁進了一大步。

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