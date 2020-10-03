歐盟新貿易執委:歐盟展現與台灣連結決心

2020/10/03 04:00

〔中央社〕歐洲聯盟新任貿易執委杜姆布羅夫斯基斯今天在歐洲議會聽證會上表示，歐盟在投資層面與台灣密切對話，也展現與台灣連結決心，另有多位議員籲與中國對話時須納入人權議題。

愛爾蘭籍的歐洲聯盟（EU）貿易執行委員霍根（Phil Hogan）8月請辭，歐盟執行委員會提名由拉脫維亞籍執委會副主席、杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）接任，今天歐洲議會就這項任命案舉行聽證會。

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聽證會上各黨團的歐洲議員陸續提出包括未來與美國、中國、英國脫歐後等的貿易問題，其中瑞典籍的議員卡森布蘿（Karin Karlsbro）及愛爾蘭籍議員凱利（Sean Kelly）均特別點出歐盟與台灣經貿談判議題。

對此杜姆布羅夫斯基斯回答表示，歐盟與台灣在投資層面上密切對話，10天前駐台北的歐洲經貿辦事處舉辦首次投資歐洲論壇，約有1400人參與，這展現出歐盟與台灣連結的決心。

在經貿談判部份，他表示，歐盟當務之急是與中國談妥投資貿易協定，然後再評估與其它區域進行開展。

此外，今天會中也有多位議員提到歐盟與中國貿易對話時必須關注並納入人權議題，呼籲歐盟在捍衛歐洲價值觀方面做出堅定承諾，所實施的貿易政策中環境和勞動的標準很重要，並呼籲歐盟應支持禁止進口被強迫勞動的新疆維吾爾人所製造的商品。

多姆布羅夫斯基斯說，歐盟將在談判中的投資協定中堅持勞工權利，呼籲中國尊重人權和國際勞工組織公約。

杜姆布羅夫斯基斯表示，當前與中國經貿關係不對等，歐盟需要更多互惠及更多市場開放，且在這場疫情危機中汲取到的教訓之一是應避免依賴單一供應商或單一供應國的情況，歐盟正在尋找更多選擇性。（編輯：徐睿承）

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