美國明年難民接收限額創新低 國際組織挨批無法反映全球危機

美國宣布2021年的難民安置計畫，將預計接收難民限額調降為1.5萬人，引發爭議。圖為試圖前往美國的宏都拉斯移民。（法新社）

2020/10/02 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院日前公布明年的難民接收計畫，其中接收人數將調降至1.5萬人引發爭議，全球流離失所的人口不斷增加，難民接收的名額卻創下新低，非政府組織則譴責川普政府此舉是攻擊合法移民，與美國建國的理念背道而馳。

綜合外媒報導，美國國務院1日向國會提交報告，建議2021接收1.5萬難民，這個數字也是1980年美國實施難民安置計畫以來的新低。非營利組織「國際難民援助計畫」（International Refugee Assistance Project）指出，數量如此低的接收人口，無法反應出全球對難民重新安置的需求，並強調全球的難民和被迫流離失所的人數不斷創下新高。

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聯合國難民署（UNHCR）表示，到2019年底全球約有8千萬人被迫流離失所，其中約有2600萬國際難民。「國際難民援助計畫」的政策主任瓦格斯（Sunil Varghese）表示，安置計畫接收的人數過低，不能反映出全球的難民危機，卻顯現出川普政府一貫的反移民政策。

國際難民組織（Refugees International）的主席施瓦茨（Eric Schwartz）則表示，川普的行動令人失望，但並不令人驚訝。美國公民自由聯盟 （American Civil Liberties Union）瓦希德（Manar Waheed）則指出，川普正試圖限制移民制度，以確保非裔、拉丁裔移民在美國不被庇護。

美國過去真正接受的難民數量經常低於目標，據統計，美國歷史上每年接收難民的平均值約為9.5萬人，自川普上任後，這項數值則持續下降。瓦格斯表示，美國曾是全球領導者，為人道主義保護奠定基礎，現在美國卻放棄這項領導權。

除接受人數引發討論外，2021的難民接收計畫也首度將香港人納入計畫中，未來港人的申請將被歸類為優先處理族群，同時也會協助信仰遭受苦難和迫害者，例如置身險境的伊拉克人，以及來自薩爾瓦多、委內瑞拉、瓜地馬拉、宏都拉斯、古巴的難民。

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