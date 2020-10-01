不甩港警封鎖！港人上獅子山「和你燈」 成功再現「香港之路」

有港人今天在網路上號召「月夕行動」與「和你燈」活動，除了在香港各處發起反送中及反《港區國安法》的示威活動，也在獅子山的山頂亮起手機的手電筒組成光鏈。（圖擷取自twitter）

2020/10/01 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕今天（1日）有港人在網路上號召「月夕行動」與「和你燈」活動，除了在香港各處發起反送中及反《港區國安法》的示威活動，也計畫登上獅子山山頂，亮起手機的手電筒組成光鏈，在晚間9點成功聚集百人、集體亮起手機燈光並高呼口號，，不過，隨後港警直接封鎖獅子山入口，鎮暴警力目前已在獅子山公園待命。

綜合外媒報導，從下午開始，就陸續有響應號召的港人開始登山集合，但有登山人士發現，下午開始也有警車出現在獅子山公園的停車場，隨著天色漸暗，當地氣氛也越來越緊張，港警陸續封鎖獅子山公園各處出入口，限制只有當地居民才可以進出。

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晚上9點左右，港警已經將獅子山封鎖，禁止民眾繼續上山，還聲稱獅子山有人涉嫌非法集結，估計已超過百人，而現場也採只出不進的管制措施，下山想出去的人也被警方要求登記資料；而在山上聚集的近百名示威者，也在山上揮舞手機的手電筒或螢光棒，遠遠看宛如一道光鏈，示威者也高呼「光復香港時代革命」、「五大訴求缺一不可」、「香港獨立唯一出路」、「沒有國慶」等示威口號，也有人用樂器吹奏《願榮光歸香港》等歌曲。

這場光鏈活動是仿效去年8月、9月發起的「香港之路」光鏈，當時有約200人在2019年8月23日上獅子山參加活動；目前警方已在獅子山公園集結鎮暴警力，稍後可能會上山驅趕示威群眾。

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