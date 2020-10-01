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    香港中秋抗議 警狂逮至少70人 已4名區議員遭捕

    港警在今天的十一遊行中至少逮捕70人，其中在下午除了逮捕2名民主派的區議員，晚上8點半左右又傳出陳運通、黎梓欣等2名區議員遭警方逮捕。（彭博）

    港警在今天的十一遊行中至少逮捕70人，其中在下午除了逮捕2名民主派的區議員，晚上8點半左右又傳出陳運通、黎梓欣等2名區議員遭警方逮捕。（彭博）

    2020/10/01 22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕港人在中秋節、中國國慶的今天（10月1日）號召「十一遊行」，香港各地皆出現人群上街示威，港警也在各地部署警力以驅散示威人潮，並逮捕至少70人，其中在下午除了逮捕2名民主派的區議員，晚上8點半左右又傳出陳運通、黎梓欣等2名區議員遭警方逮捕。

    綜合外媒報導，目前香港警方已至少逮捕70人，晚間港警在銅鑼灣東角道、記利佐治街及百德新街一帶隊陸人進行攔查，之後在銅鑼灣的一間商場「東角Laforet」附近逮捕至少6人，其中無黨籍區議員陳運通以及獨立民主派區議員黎梓恩也同遭逮捕。

    根據陳運通的臉書 透露，目前兩人都被送至北角警署，表示已連絡其他區議員以及律師協助；包括今天下午遭港警逮捕的民主派區議員李予信、梁晃維，目前已有4名區議員遭到逮捕，全數送至北角警署。

    根據港警公佈 的數據，截至今晚6點，已至少逮捕69人，其中62人涉嫌在銅鑼灣區參與未經批准的集結，其餘的被捕者分別涉嫌觸犯管有攻擊性武器、未能出示有效身份證明文件、在公眾地方行為不檢和駕駛無牌車輛等罪行，另外警方對20多人以涉嫌參與受禁群組聚集，違反限聚令為由開出罰單。

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