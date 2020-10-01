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    首頁　>　國際

    軍人變性遭強制退伍 聯合國指南韓違反《國際人權法》

    南韓軍人卞熙秀（변희수），因為性別認同以及心理健康的因素，決心遠赴泰國接受性別重置手術變成女性。不料卻在回國後，遭到開除軍籍，理由是軍方將變性歸類為身心障礙，判定她無法繼續服役。（法新社檔案照）

    南韓軍人卞熙秀（변희수），因為性別認同以及心理健康的因素，決心遠赴泰國接受性別重置手術變成女性。不料卻在回國後，遭到開除軍籍，理由是軍方將變性歸類為身心障礙，判定她無法繼續服役。（法新社檔案照）

    2020/10/02 00:03

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓一名軍人卞熙秀（변희수），因為性別認同以及心理健康的因素，決心遠赴泰國接受性別重置手術變成女性。不料卻在回國後，遭到開除軍籍，理由是軍方將變性歸類為身心障礙，判定她無法繼續服役。

    綜合外媒報導，卞熙秀原本計畫於康復後，以女兵身分重新入伍，繼續她的軍旅生涯。而在她住院期間，她的長官也曾探視並討論治療後她將被調往何處，想不到最後她竟慘遭除役，讓她感到十分痛苦，並提出陳情。

    對此，軍事人權中心表示，此次開除有不尋常之處，該命令下達後第二天起即生效，但通常這類命令從發布到生效所需時程會長達三個月，這也許表示軍隊不希望卞熙秀與其單位有額外的接觸。

    聯合國人權理事會對此事件表達高度關注，他們表示：「韓國軍方將性別多樣性視為一種疾病，與國際疾病分類相抵觸。」他們也認定而此事件剝奪卞熙秀的工作權利，可能使其生計陷入困難，違反《國際人權法》。

    聯合國人權理事會針對此事件向南韓政府提出進一步詢問，並要求其提出關於此次決議之法源依據，但並未獲得官方回覆，於是將相關信函公開在網路上。

    卞熙秀本人則表示，她會繼續奮鬥下去，直到能夠重返軍隊服役為止，將上訴到底。「除了我的性別認同，我想向所有人展示我也可以成為保家衛國的偉大士兵之一。」

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