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    媽媽有保庇！她用母親生前養號簽樂透 樂中2073萬

    1名女子使用媽媽生前養的號碼簽樂透，幸運中得100萬澳元（約台幣2073萬元）彩金。（彭博檔案照）

    1名女子使用媽媽生前養的號碼簽樂透，幸運中得100萬澳元（約台幣2073萬元）彩金。（彭博檔案照）

    2020/10/01 18:45

    〔即時新聞／綜合報導〕部分民眾購買樂透有「養號」的習慣，外國1名女子使用母親生前所養的號碼，在9月30日晚間開獎後，幸運中得2000多萬元，她對此喜極而泣，直呼：「我覺得是媽媽幫助我中獎」。

    澳洲樂透公司《The Lott》指出，南澳洲詩福上 （Seaford Rise）地區的1名女子在9月30日幸運中得100萬澳元（約台幣2073萬元），女子被聯繫上之後不敢置信，甚至高興地邊哭邊問：「是真的嗎？我真的是百萬（千萬）富翁嗎？」她坦言，面對突如其來的喜訊感到不知所措。」

    2020年9月30日，澳洲的「週三X樂透draw 4013」中獎號碼是13、10、40、26、11和43，特別號是44和29。女子表示，「那是我媽媽的樂透號碼，她去世之後，我開始用她養的號碼，我覺得是媽媽幫助我中獎。」

    當被問到她打算如何享受獎金時，女子坦言需要一些時間來思考，但目前確實有一些想法，「發現中獎之後，我的伴侶就退休了，這太棒了，我也將幫助我剛罹患癌症的父親。」女子補充說：「一旦錢存入我們的賬戶，我們很想去放鬆一下，帶著所有的錢一起去度假。」

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