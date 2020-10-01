東加王國海域發生規模6.4地震 暫無災情傳出

太平洋島國東加王國在台灣時間今（1日）上午9點許發生規模6.4強震。（圖擷自USGS）

2020/10/01 11:22

〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國東加王國在台灣時間今（1日）上午9點許發生規模6.4強震，所幸暫未發布海嘯警報。

據美國地質調查局（USGS）觀測指出，在台灣時間今（1日）上午9點13分，西南太平洋島國東加王國海域發生規模6.4地震，震央位東加利富卡島龐艾（Pangai）南南東方約37公里處，深度30公里，太平洋海嘯警報中心未發布海嘯警報，目前也暫時沒有災情傳出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法