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    東加王國海域發生規模6.4地震 暫無災情傳出

    太平洋島國東加王國在台灣時間今（1日）上午9點許發生規模6.4強震。（圖擷自USGS）

    太平洋島國東加王國在台灣時間今（1日）上午9點許發生規模6.4強震。（圖擷自USGS）

    2020/10/01 11:22

    〔即時新聞／綜合報導〕太平洋島國東加王國在台灣時間今（1日）上午9點許發生規模6.4強震，所幸暫未發布海嘯警報。

    據美國地質調查局（USGS）觀測指出，在台灣時間今（1日）上午9點13分，西南太平洋島國東加王國海域發生規模6.4地震，震央位東加利富卡島龐艾（Pangai）南南東方約37公里處，深度30公里，太平洋海嘯警報中心未發布海嘯警報，目前也暫時沒有災情傳出。

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