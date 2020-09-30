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    美大選辯論》川普頻頻插話 拜登推特發文酸：夠了沒？

    民主黨參選人拜登（右）於辯論會後，在推特發布一則影片，諷刺川普頻頻插話的舉動如同小孩子一般無理取鬧。（美聯社）

    民主黨參選人拜登（右）於辯論會後，在推特發布一則影片，諷刺川普頻頻插話的舉動如同小孩子一般無理取鬧。（美聯社）

    2020/09/30 23:06

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald J. Trump）今（30）日在第一場總統競選辯論會上，與民主黨候選人拜登（Joe Biden）吵成一團，川普不僅與拜登相互人身攻擊，還頻頻插話，主持人華勒斯（Chris Wallace）不得不多次介入，才讓辯論勉強進行下去。拜登事後在推特發布一則標題名為「夠了沒？」（Had Enough？）的影片，諷刺川普插話的舉動如同小孩子一般無理取鬧。

    該則僅有19秒的影片節錄了川普無視主持人華勒斯的制止，不停發言的片段，使得拜登忍不住表示「你可以閉嘴嗎？」（Will you shut up,man.）

    據美國《哥倫比亞廣播公司新聞》（CBS News）統計，川普90分鐘內一共打斷拜登發言73次，比起2016年時打斷希拉蕊的37次多出將近一倍。

    而「紐約時報」（The New York Times）、「華盛頓郵報」（The Washington Post）及「華爾街日報」（The Wall Street Journal）等重量級外媒分別以「混亂」（chaotic）、「紛擾吵鬧」（turbulent）及「爭論不斷」（contentious）等負面形容辭來描述此辯論會。

    下一場總統辯論會預計於美東當地時間10月15日進行，辯論會地點位於佛羅里達州邁阿密艾德利安阿什特表演藝術中心（Adrienne Arsht Center-Performing Art）。

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