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    疫情下的藍天掰了！印度農民開始火耕 新德里空污再現

    印度首都新德里的藍天在9月終結，空氣品質在本月明顯下降，部分原因在農民開始火耕。（資料照，歐新社）

    印度首都新德里的藍天在9月終結，空氣品質在本月明顯下降，部分原因在農民開始火耕。（資料照，歐新社）

    2020/09/30 20:27

    〔即時新聞／綜合報導〕印度前幾個月因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情實施封鎖措施，意外讓全球空氣污染最嚴重的首都新德里重現藍天，但清淨空氣在9月終結，空氣品質在本月明顯下降，部分原因在農民開始火耕。

    《路透》報導，新德里和周圍衛星城市去年在全球空污最嚴重的12個城市中占了半數，今年截至本月，受到防疫封鎖措施影響，這幾個城市都獲得了「喘息」的機會，但隨著經濟活動加速重啟、農民提早火耕，這些冬季主要污染源已讓空氣再度惡化。

    印度理工學院坎普爾校區（IIT Kanpur）教授、國家乾淨空氣計畫（National Clear Air Mission）成員特里帕蒂（Sachchida Nand Tripathi）表示，「我們因封鎖措施而看到的收穫在9月消失了」。

    官方數據顯示，今年9月每立方公尺空氣中，PM2.5平均濃度為47.64微克，比去年同月高出17％以上，空氣品質為「不佳」（Poor）。儘管這仍低於印度環境監測機構SAFAR規定的安全數值60微克，但幾乎是世界衛生組織（WHO）所認定安全標準的2倍。

    根據印度理工學院在印度北部坎普爾的研究，在新德里北部的旁遮普邦（Punjab），9月發生了月70起農業廢棄物大火，是去年同期的2倍。

    在10月至12月的冬季，空氣污染通常會惡化。去年，新德里在10月下旬至11月初，連續9天遭受嚴重空污危害，設在瑞士的全球空氣品質數據研究機構IQ AirVisual在11月3日記錄到的PM2.5濃度為509.2微克。

    印度政府之後加強治理空污，要求農民減少焚燒農業廢棄物，官員們說，農民今年可能減少火耕75％至80％。

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