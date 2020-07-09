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    環保組織：中國北京上海今年已有4.9萬人因霧霾喪生

    多個環保組織聯合推出的線上監測工具顯示，自今年1月1日以來，霧霾光在中國北京和上海，就奪走4.9萬人生命。圖為中國上海，因霧霾而看不清遠方的景象。（路透）

    多個環保組織聯合推出的線上監測工具顯示，自今年1月1日以來，霧霾光在中國北京和上海，就奪走4.9萬人生命。圖為中國上海，因霧霾而看不清遠方的景象。（路透）

    2020-07-09 19:53:06

    〔即時新聞／綜合報導〕由多個環保組織聯合推出的線上監測工具「清潔空氣計數器」（clean air counter）今（9日）公布調查報告，顯示自今年1月1日以來，光在中國北京和上海兩個城市，空污就奪走4.9萬人生命、造成230億美元的經濟損失。

    綜合外媒報導，清潔空氣計數器由芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）、綠色和平東南亞分部等組織聯合推出，利用這項計數器，可監測全球28個主要城市的霧霾情況，並使用全球疾病負擔（Global Burden of Disease）的研究計畫來估算對健康的影響。

    霧霾濃度高和多種疾病有關，例如慢性阻塞性肺疾病、心臟病、中風和肺癌等。對經濟造成的影響，則是以空污讓員工因病缺勤等因素來計算。印度新德里遭受的污染最嚴重，自今年初以來，估計有2.5萬人喪生，造成國內生產總值（GDP）5.8％的經濟損失。

    根據清潔空氣計數器，顯示年初至今，上海因霧霾死亡的人數估計有2.7萬人、北京則是2.2萬人。CREA首席分析師梅利維爾（Lauri Myllyvirta）指出，數據突顯上海的污染現在幾乎和北京一樣嚴重。

    另外，根據中國官方數據，今年上半年，北京危害人體健康的細懸浮微粒PM2.5濃度比上海高；不過，在上海監測到的霧霾兩大主要成份，二氧化硫及二氧化氮的濃度，則比北京高。

    總體來看，中國2020年的霧霾與去年相比有所好轉，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封城限制了交通和工業活動，但專家警告，中國為振興經濟採取的各項措施，可能會導致下半年發生反彈，使霧霾再趨嚴重。

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