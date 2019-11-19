空污淪「毒氣室」 印度人花200元吸氧15分鐘

2019-11-19 23:09:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度空氣污染問題日益嚴重，近日在首都新德里出現號稱可以呼吸新鮮空氣的「純氧吧」，受到當地居民的歡迎，成為躲避空污的最佳場所。但這種收費的創意商機，也引發了爭議。

根據《印度快報》 報導，一間名為「Oxy Pure」的新鮮氧氣吧讓消費者可以花費299至499盧比（約為127至212新台幣），呼吸15分鐘的乾淨氧氣，並有7種不同味道，例如橘子、薰衣草、薄荷等可供選擇。

「空氣污染已經達到危險程度，所以人們來這裡呼吸純氧。」純氧吧創始人之一庫瑪（Aryavir Kumar）表示，「每年冬天，由於風力逐漸減弱、農民焚燒農作物，印度各地空氣質量都會受到影響。」據世界衛生組織指出，新德里的空氣品質指數超過安全標準20倍，當地學校停課、建築工地也停工，並宣布進入公共衛生緊急狀態。

庫瑪說，「今年新德里空氣污染尤為嚴重，店鋪生意量激增。以前我們每天會接待15至20人，現在每天會來30至40個客戶。過去2週，顧客數量有巨大增長。」他認為「氧氣療法」雖然不能治愈任何疾病，但其功能如同水療一樣可以幫忙恢復活力。

儘管「Oxy Pure」受到印度當地廣大民眾歡迎，但更多網友對此表示質疑，難道未來只能靠花錢才能呼吸到新鮮空氣，另有網友無奈感嘆「氧氣已經商品化了，只有購買才能呼吸。」

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