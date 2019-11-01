空污宛如「毒氣室」 印度德里學校緊急停課

新德里的人戴上防毒面罩防霾害。（路透）

2019-11-02 00:00:12

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度首都所在地德里國家首都直轄區霾害嚴重，環境污染防治署（EPCA）1日宣布該區進入公共衛生緊急狀態，禁止所有營建工程、學校也停課，直到5日為止，當局更發放多達500萬個口罩，呼籲民眾盡可能戴上口罩防範空污微粒傷害健康。

EPCA主席拉爾（Bhure Lal）表示，霾害到1日上午惡化到「嚴重加級」（severe+）等級，「必須以公共衛生緊急狀態因應」。德里地區PM2.5值一度飆升到每立方公尺533微克（（μg/m3），是世界衛生組織（WHO）建議的24小時平均不高於25μg/m3的20倍，雖然1日下午降到480，但仍屬「嚴重」等級。

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德里首席部長克利瓦（Arvind Kejriwal）說，德里變成有如「毒氣室」，呼籲學生、家長盡量戴政府發放的口罩。

德國總理梅克爾在嚴重霾害之際到訪，歡迎儀式上明顯可見蒙上一層厚重霧霾，不過她和印度總理莫迪都沒有戴口罩。

德里年年秋冬之際都受霾害之苦，原因包括鄰近邦農民火耕清理田地，時值排燈節放焰火，以及營建工程產生的煙塵、工廠和車輛排放廢氣等，不過，最大污染源還是火耕。每年冬天印度北部農民會在約8萬平方公尺的農地上焚燒2300萬噸作物殘留物，哈佛大學曾透過衛星資料估計，德里地區2012到16年之間的空氣污染，將近一半是來自於此。

遲遲不見空污改善也令居民憤怒，「我們希望我們的孩子在這樣的環境中長大？沒有人真的在乎，沒人想改善」。

德國總理梅克爾在嚴重霾害之際到訪，歡迎儀式上明顯可見蒙上一層厚重霧霾。（彭博）

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