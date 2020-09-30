謠言終結站》芭蕾女伶「裸足」勵志文瘋傳！實為杜撰

芭蕾女伶「裸足」勵志文瘋傳，實為圖文不符的杜撰故事。（圖擷取自查核中心網頁）

2020/09/30 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕假消息滿天飛，民眾要小心！近來，網路瘋傳「美國著名的攝影師麥克納利（Joe McNally）採訪美國芭蕾劇院當家女伶赫雷拉（Paloma Herrera）的照片，登上了Life雜誌，感動了無數的人」一事，經查證為「錯誤」訊息。

近來，通訊軟體、社群平台流傳一張裸足照片，搭配文字訊息宣稱，「美國著名攝影師麥克納利（Joe McNally）採訪美國芭蕾劇院當家女伶赫雷拉（Paloma Herrera），拍攝一系列的舞姿照片」、「採訪結束後，他還剩下幾張底片，於是做了個大膽的要求，希望舞者能脫下她的舞鞋，讓他拍攝她的裸足」、「這張照片登上了《Life》雜誌，感動了無數的人，『右腳是我的人生，左腳是別人眼中的我的人生，你不是我，怎知我走過的路、我心中的樂與悲，幸福如人飲水，冷暖自知』」。

請繼續往下閱讀...

對此，「台灣事實查核中心」發布查核報告指出，這張照片的攝影師實為洛特威勒（Henry Leutwyler）於2012年冬天在紐約市芭蕾舞團所拍攝照片，照片中的舞者也不是赫雷拉，而遭誤傳的美國攝影師麥克納利則澄清，自己雖然曾於1996年為雜誌《Life》拍攝赫雷拉，其中也有一張裸足照，但與網傳照片和故事無關。因此，此傳言為「錯誤」訊息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法