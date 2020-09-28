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    日演藝人員自殺頻傳憂引模仿效應 政府籲多利用生命熱線

    日本官房長官加藤勝信（見圖）今天在例行記者會上呼籲，當自身或周遭的人需要求助時，務必使用政府設置的生命專線。（法新社）

    日本官房長官加藤勝信（見圖）今天在例行記者會上呼籲，當自身或周遭的人需要求助時，務必使用政府設置的生命專線。（法新社）

    2020/09/28 21:33

    〔即時新聞／綜合報導〕日本知名演員竹内結子疑似受產後憂鬱症所苦，9月27日於家中輕生身亡，享年40歲，消息一出震驚日本國內外，由於輕生憾事今年在日本演藝圈頻繁發生，令外界格外關注自殺問題，擔心引起模仿效應；日本官房長官加藤勝信今天（28日）在例行記者會上呼籲，當自身或周遭的人需要求助時，務必使用政府設置的生命專線。

    綜合外媒報導，加藤勝信在記者會上並沒有明說哪起演藝圈人士的自殺事件，他指出，名人發生自殺事件時，後續可能會引發模仿效應，尤其目前還正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的防疫期間，當大家必須留在家裡時，很難有機會與其他人接觸，「這時很容易出現抑鬱等方面的心理疾病」。

    身為前任日本厚生勞動大臣的加藤指出，自今年7月以來，日本的自殺率呈上升的趨勢，「我們必須認清這個事實，就是有越來越多人正在結束自己寶貴的性命」，他呼籲，政府在包含社群平台在內皆設有多個生命熱線，大家若發現自己或他人需要幫助時，請多加利用與求助。

    雖然日本在今年上半年的自殺率有所降低，而2019年甚至一度降到歷史新低，但今年8月時又比去年同期增長15.3%，有近1900人自殺身亡；日本演藝圈在今年也有多位知名的演藝人員因自殺而離世，包括在今年5月輕生，得年22歲的日本女子摔角選手、實境節目女星木村花，今年7月輕生，享年30歲的知名男演員三浦春馬，今年9月輕生，享年36歲的知名女演員蘆名星，今年9月輕生，享壽80歲的資深男演員、歌手藤木孝，以及在昨天輕生，享年40歲的知名女演員竹內結子。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

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