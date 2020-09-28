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    保護學生免受香港國安法迫害 牛津大學同意匿名交作業

    英國牛津大學決定，研究中國問題的學生，往後將以匿名方式繳交作業，以免不小心觸犯「香港國安法」。（彭博檔案照）

    英國牛津大學決定，研究中國問題的學生，往後將以匿名方式繳交作業，以免不小心觸犯「香港國安法」。（彭博檔案照）

    2020/09/28 16:19

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國《衛報》28日指出，鑑於香港「國安法」影響範圍太廣泛，牛津大學將採取行動保護研究中國問題的學生，包括要求學生匿名繳交作業，小組指導改成個人指導等，避免學生遭到中國報復。

    報導指出，港版國安法除了限縮香港政治自由外，也賦予中國政府權利，可逮捕在香港以外地區「違法」的非香港公民，亦即「治外法權」，令在英國鑽研中國和香港問題的學生，尤其是與香港和中國有個人或家庭關聯者，宛如置身犯法邊緣。

    因此，牛津大學做出決定，凡修習中國相關課程的學生，在繳交報告、作業等文件時得以匿名，教師對學生的小組指導，也改成一對一模式。學生還被警告，若在課堂上錄音、錄影後與外部分享，會被視為違規。

    牛津大學中國政治學副教授藍夢林（Patricia Thornton）指出，她的課程著重全體學生以批判方式探究學問，核心精神正是言論自由、表達自由和學術自由，但港版國安法引發「自我審查」疑慮，這種「我們都是香港人」的情況，恐怕會讓課程難以為繼。

    藍夢林表示，雖然她不會調整課程內容，但她也有責任保護學生，其中有很多人並非英國公民。因此，她的學生每週繳交的報告將會匿名處理，再由其他學生發表；小組討論和指導也會改成一對一。如此一來，課綱、閱讀清單和申論題等，就毋須調整。

    「英國大學協會」（Universities UK，UUK）將在下月初邀請中國問題研究學者討論港版國安法的影響。多個學術機構也將在本週內提出一套「行為準則」草稿，供大專院校參考如何接納來自專制國家的學生。

    在此之前，美國普林斯頓大學的中國政治課程學生，也被要求在作業上寫「代碼」、而非姓名。哈佛大學商學院也同意，若學生擔心風險，可不必公開討論敏感性政治議題。

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