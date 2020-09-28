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    龐皮歐敲定10月造訪後王毅急接力 南韓成美中角力戰場

    韓媒報導，中國外交部長王毅將在美國國務卿龐皮歐訪韓後也造訪，韓半島成為美中角力戰場。（路透社）

    韓媒報導，中國外交部長王毅將在美國國務卿龐皮歐訪韓後也造訪，韓半島成為美中角力戰場。（路透社）

    2020/09/28 15:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中美緊張關係持續升級，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）和中國外交部長王毅近幾個月頻頻走訪各國，雙方角力戰場也從歐洲轉至亞洲。繼龐皮歐敲定在美國總統大選前，於10月7日造訪南韓，拜會南韓總統文在寅，之後前往日本見新任首相菅義偉。王毅也急接力，預計在10月中旬訪問南韓。韓媒認為，中美兩國很明顯要藉此行施壓，要求南韓選邊站。

    綜合韓媒報導，南韓外交部消息人士透露，繼龐皮歐將在下個月7日出訪南韓，王毅也預計在10月中旬前往日本會見菅義偉前後「順便」入境南韓。南韓外交部與相關消息人士表示，正與中國外交當局針對王毅訪韓事宜進行協商，雖目前具體時間、形式尚未出爐。韓媒認為兩大國在短時間內接連派出重要官員訪韓，是非常罕見的情形，很明顯中美兩國要藉此行施壓，要求南韓在角力戰中做選擇。

    目前，南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳正在訪美，將和美國副國務卿畢根（Stephen Biegun）討論南韓公務員遭北韓軍方射殺一事、推動終戰宣言、重啟美朝對話等事宜，並協調國務卿龐皮歐下個月的訪韓之行。而中國當局早在8月底便派出中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪前往南韓釜山訪問，與青瓦台國家安保室長徐薰展開協商。

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