枕戈待旦！ 印軍將俄系主力戰車部署至中印最前線

〔即時新聞/綜合報導〕中印邊境爆發衝突迄今已將近5個月之久,但由於雙方在談判桌上遲遲無法謀得共識,印度軍方也做好了長期作戰的準備:不僅在超過海拔4400公尺的拉達克地區部屬了俄羅斯研製的主力坦克,以及能抗低溫的步兵支援戰車,後勤諸般物資也已儲備到位。

據印度《經濟時報》 報導,印度軍方已在拉達克區域部屬了T-72與T-90兩款俄系主力戰車,同時也特別準備了能在攝氏零下40度作戰的BMP-2步兵戰車。

報導稱,冬季的拉達克地區氣候條件非常嚴峻,夜間溫度最低甚至能達到攝氏零下35度,同時還伴隨著致命的寒風。

印度第十四軍(XIV Corps)參謀長卡普爾(Arvind Kapoor)受訪時表示,雖然冬天即將到來,但陸軍早已對此做足了準備。卡普爾指出:「毫無疑問,拉達克的冬天會非常嚴酷,但一切都在我們掌握之中,燃料、機油、潤滑油、防寒衣還有加熱器都有充足的儲備。」

