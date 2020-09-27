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    枕戈待旦！ 印軍將俄系主力戰車部署至中印最前線

    印度軍方已在前線部屬了由俄羅斯研製的T-90主力戰車。（法新社）

    印度軍方已在前線部屬了由俄羅斯研製的T-90主力戰車。（法新社）

    2020/09/27 22:13

    〔即時新聞／綜合報導〕中印邊境爆發衝突迄今已將近5個月之久，但由於雙方在談判桌上遲遲無法謀得共識，印度軍方也做好了長期作戰的準備：不僅在超過海拔4400公尺的拉達克地區部屬了俄羅斯研製的主力坦克，以及能抗低溫的步兵支援戰車，後勤諸般物資也已儲備到位。

    據印度《經濟時報》 報導，印度軍方已在拉達克區域部屬了T-72與T-90兩款俄系主力戰車，同時也特別準備了能在攝氏零下40度作戰的BMP-2步兵戰車。

    報導稱，冬季的拉達克地區氣候條件非常嚴峻，夜間溫度最低甚至能達到攝氏零下35度，同時還伴隨著致命的寒風。

    印度第十四軍（XIV Corps）參謀長卡普爾（Arvind Kapoor）受訪時表示，雖然冬天即將到來，但陸軍早已對此做足了準備。卡普爾指出：「毫無疑問，拉達克的冬天會非常嚴酷，但一切都在我們掌握之中，燃料、機油、潤滑油、防寒衣還有加熱器都有充足的儲備。」

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