武漢肺炎》印度記者提問病毒中國製造 譚德塞急打斷護航

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（路透）

2020/09/27 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，美國總統川普多次批評世界衛生組織（WHO）防疫失當，還和中國政府沆瀣一氣。一名印度記者25日在世衛組織記者會上提及「武漢肺炎病毒是中國人為製造」，沒想到秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）聽聞急忙打斷，急著替中國澄清「病毒源於自然，而非人為製造」。

世衛組織於當地時間25日召開記者會，一名印度記者庫瑪（Kumar）先詢問關於病毒起源調查工作的進展，接著提及有人說「中國故意培育這種疾病（武漢肺炎），這種病毒來自實驗室」、「雖然這問題先前已經有了答案，還是想提問。」

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對此，譚德塞聽聞急打斷提問，並回應稱「世衛組織相信科學與證據，這就是為什麼我們一直說『科學』、『解決方案』以及『團結』。這位印度記者提問說有人說病毒來自於實驗室，但是據我們所知，到目前為止，我們看到的所有科學出版物，都認為該病毒起源於自然」。

逃亡美國的中國病毒學家閻麗夢日前在推特發布首篇論文，直指新冠病毒來自中國軍方實驗室，帳號隨即被推特官方封鎖；她事後受訪進一步指出，很快會發表第二份報告，並斷言「新冠病毒肯定來自實驗室，而且不是意外洩漏」。

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