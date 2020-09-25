掐住中國咽喉！ 印度打造海軍優勢 守住印度洋

印度正積極發展海軍力量捍衛印度洋，加強控制這片中國賴以進口石油、天然氣，以及與歐洲貿易往來的重要海域，進一步掐住中國發展的咽喉。圖為印度海軍兩棲登陸艦「佳拉希瓦號」（INS Jalashwa）。（法新社檔案照）

2020/09/25 22:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國《華爾街日報》24日指出，印度與中國在喜瑪拉雅山邊境持續對峙之際，也愈發重視位處印度洋的地理優勢，正積極發展海軍力量，並深化與美國等民主國家的軍事合作，希望牢牢捍衛這片中國賴以進口石油、天然氣，以及與歐洲貿易往來的重要海域，進一步掐住中國發展的咽喉。

據報導，中國海軍雖成長快速，但在遠洋執行任務的能力仍十分有限，遑論「自家後院」還有美軍虎視眈眈。反之，印度不僅擁有世界上規模最大的海軍之一，更面向全球4分之3海上貿易及2分之1石油供應必經的印度洋。

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印度海軍前參謀長普拉卡什（Arun Prakash）上將直言，「在北方邊界，我們可以期望的最好結果是維持僵局，但到了海上，我們比中國人更有優勢」。他認為，在海上展示武力可以向中國傳達一個訊息－「你是有弱點的」，「我們可以介入你們的運輸和能源供應，動搖你們的經濟。」

眼見中國嘗試前進南亞小國拓展影響力，近10年來對外貿易網路日益繁雜的印度，終於建立起地緣政治思維，了解不能僅是固守與中國和巴基斯坦的邊界，還必須一改希望外國力量與印度洋「保持距離」的老舊立場，逐步強化與美國、法國、澳洲、日本等盟邦的軍事和外交合作。

例如，印度不再反對美軍在印度南方1770公里處的英屬查哥斯群島主島嶼狄耶戈加西亞（Diego Garcia）保有空軍基地。7月，美國海軍尼米茲號航母打擊群在駛往南海途中，也與印度海軍在安達曼－尼科巴群島附近聯合軍演，該處正是船隻進入麻六甲海峽前的重要海域。3月，印軍的P-8I海神偵察機和反潛戰鬥機，還從法屬留尼旺島起飛橫越印度洋，為2國首度聯合行動。

與此同時，印度海軍除了在沿岸廣設監控基地外，也在新德里附近新設「聯合資訊中心」，並邀請盟邦派代表進駐，共同接收印度近年在馬爾地夫、斯里蘭卡、緬甸、孟加拉、模里西斯和塞席爾群島沿岸建立的雷達監控系統回傳的情報，以便進一步掌握印度洋動靜。

印度海軍也開始建造新艦艇，目前擁有1艘航空母艦、17艘潛艦和26艘大型水面艦艇。但中國海軍規模更大，包括擁有2艘航母、59艘潛艦和81艘大型水面艦艇，且造船速度更快，技術也更先進。隨著中國經濟從疫情中反彈，而印度仍在萎縮，未來幾年雙方的差距料會擴大。

然而，美國克萊蒙特．麥肯納學院中國問題學者裴敏欣認為，印度與友邦建立新夥伴關係，有助於抵銷這種不平衡，「印度在戰術上較弱，卻在戰略上佔優。」他指出，印度的舉動比想像中還要大膽，因為印度政府有信心，從長遠來看，力量平衡會開始朝對印度有利的方向發展。

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